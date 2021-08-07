高端疫苗如何釋疑 侯友宜：符合世界標準才能贏得信心
國產的高端疫苗即將開打，但未經過第三期試驗不少人提出質疑。新北市長侯友宜指出，國產疫苗一定要公開透明，並經過國際認證，符合全世界標準才會贏得民眾信心，同時要把國產疫苗與全世界疫苗競爭，對於國內生物科技發展才最重要。
侯友宜今在防疫記者會受訪指出，生物科技是國家發展重點方向，發展國家疫苗是正確的路，高端疫苗發展過程中，很多人提出不一樣看法，國家要聽進去，並把大家疑慮化為信心。
侯友宜指出，高端疫苗有待政府努力在科學驗證上做好說明、提出國際驗證，用科學態度讓高端疫苗贏得民眾信任，才是最重要的。
另外中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，國內可能面臨疫苗空窗期，疫苗能否準時到貨，每天都令他傷透腦筋，大概3天就會夢到一次。
侯友宜說，CDC最近表示疫苗確實不夠，已經知道不夠就要不斷跟國際採購，或是採取不一樣策略與方向，一定要用行動代表積極負責任態度，讓民眾有機會接種到疫苗。
疫情快報
▪【疫情專題】8月7日本土增6例、4境外 含校正回歸共12死
▪【最新疫情】虎林市場增1攤商確診 連3日擺攤感染源待釐清
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言