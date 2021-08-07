高端疫苗如何釋疑 侯友宜：符合世界標準才能贏得信心

國產的高端疫苗即將開打，但未經過第三期試驗不少人提出質疑。新北市長侯友宜指出，國產疫苗一定要公開透明，並經過國際認證，符合全世界標準才會贏得民眾信心，同時要把國產疫苗與全世界疫苗競爭，對於國內生物科技發展才最重要。

侯友宜今在防疫記者會受訪指出，生物科技是國家發展重點方向，發展國家疫苗是正確的路，高端疫苗發展過程中，很多人提出不一樣看法，國家要聽進去，並把大家疑慮化為信心。

侯友宜指出，高端疫苗有待政府努力在科學驗證上做好說明、提出國際驗證，用科學態度讓高端疫苗贏得民眾信任，才是最重要的。

另外中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，國內可能面臨疫苗空窗期，疫苗能否準時到貨，每天都令他傷透腦筋，大概3天就會夢到一次。

侯友宜說，CDC最近表示疫苗確實不夠，已經知道不夠就要不斷跟國際採購，或是採取不一樣策略與方向，一定要用行動代表積極負責任態度，讓民眾有機會接種到疫苗。 新北市長侯友宜指出，國產疫苗一定要公開透明，並經過國際認證，符合全世界標準才會贏得民眾信心。圖／新北新聞局提供

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