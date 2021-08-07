AZ+莫德納 3.3萬名醫護最快下周開放混打

指揮中心指揮官陳時中宣布，針對一到三類對象先做起第二劑疫苗混打規劃，考量到疫苗供需平衡，現已接種過第一劑AZ者，第二劑想打莫德納者，粗估有3萬3千人。因疫苗需要解凍配發，加上國內遇雨災淹水，最快下周即可開打。

陳時中昨說，專家小組會議認為在「AZ疫苗+BNT疫苗」、「AZ+mRNA疫苗」這個方向是可行的，預計將開放國內一至三類對像進行疫苗混打，藉以提升保護力。對象會先以專責醫療院所第一線醫護人員、專責病房及接種站人員者為主，下周會依照人數需求撥配至醫院施打。

陳時中今指出，目前因疫苗估應都採滾動式檢討，專家才剛開放混打規定，國內有多名民眾也要施打第一劑莫德納疫苗，供應遠不及需求量。近日疫情現在稍緩，專責負壓病房、採檢院所人員的保護力也要及時，所以提供3萬3000劑疫苗，希望大家打得到最好，即便量不足，也已經盡力安排了。

指揮中心數據顯示，國內昨單日接種人數26萬7008人，覆蓋率36.88％，劑次人口比為38.98。目前國內疫情警界已降至第二級，是否考量鬆綁醫院陪病者規定，陳時中指出，因近來還是有陪病確診疫情，經討論自8月10日起兩周內，仍不會放寬醫院陪病者規定及陪病者PCR篩檢。 陳時中宣布，針對一到三類對象先做起第二劑疫苗混打規劃，考量到疫苗供需平衡，現已接種過第一劑AZ者，第二劑想打莫德納者，粗估有3萬3千人。因疫苗需要解凍配發，加上國內遇雨災淹水，最快下周即可開打。圖／指揮中心提供

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