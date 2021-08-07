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AZ混打mRNA疫苗 專家：可防止病毒變異株

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
指揮中心昨天表示，將開放一至三類疫苗接種對象混打疫苗。圖／報系資料照
指揮中心昨天表示，將開放一至三類疫苗接種對象混打疫苗。圖／報系資料照

Delta變異株肆虐各國，現有AZ、莫德納或BNT疫苗，碰上變異株防護力皆下降。國內目前疫苗短缺，指揮中心昨表示，將開放一至三類對象混打疫苗，以醫護為優先族群。專家認為，目前Beta變異株最容易使疫苗保護力下降，而國外研究可見，混打AZ與mRNA疫苗，可增加抗體效價，的確是對付變種病毒株的一項策略。

台北榮民總醫院今舉辦「協力穩固COVID-19現下、儲備未來」研討會，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如等專家出席，就疫苗發展的困境與契機做發表。

施信如表示，病毒產生突變，會在細胞中複製RNA時發生，進到細胞後病毒會基因重組，因此產生變異，可能變得更容易傳播，或讓疫苗效力打折。目前疫情全球大流行，越多感染越多變異，必須阻斷感染，才可能降低病毒再變異。

目前全球變異株，Alpha最早於英國發現，也是造成台灣本土疫情的變異株；Beta最早於南非出現，是目前使疫苗效力下降最多的變異株；Gamma最早於巴西發現，後來傳到日本，傳播力增強、也會讓疫苗效力降低；Delta最早於印度發現，也是全球最擔心，傳播力更強，讓疫苗效力打折，但毒性並沒有更強。

施信如表示，以國外研究來看，AZ＋mRNA疫苗比起AZ+AZ，可增加抗體效價，且可對抗beta病毒株，混打的確是對付變種病毒的一種策略。雖然混打可解決部分問題，但現有莫德納、BNT疫苗，對於Beta、Gamma保護力下降，也有可能感染，因此須考量次世代疫苗，來應變變種病毒。

有學者認為，mRNA疫苗會引發自體免疫疾病，也可能有副作用產生？施信如表示，mRNA施打到人體，頂多在細胞質，不至於影響基因，但臨床上有看到副作用，像是年輕人出現心肌炎等，需要長期追蹤。未來若要打第三劑疫苗，無法確定mRNA疫苗第三劑、第四劑是否有其他副作用，她傾向打較安全的次單位疫苗。

新冠疫苗 變種病毒 混打

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