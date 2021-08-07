快訊

南投仁愛鄉公路塌、信義鄉土石流灌進民宅 宣布停班停課

年紀輕就白髮？營養師揭3大元凶：想預防吃這些

法務部：研議協助收容人逐步施打COVID-19疫苗

中央社 / 台北7日電

法務部表示，為安定囚情並兼顧防疫，將自9日起開放辦理在監收容人一般接見；此外，將以重大傷病、高齡者等為優先，研議協助收容人登記或造冊逐步施打COVID-19疫苗。

法務部昨天深夜發布新聞稿指出，因應中央流行疫情指揮中心宣布，8月10日至8月23日維持2級警戒，已提醒所屬仍要提高警覺、嚴守嚴防，持續強化防疫措施，並配合指揮中心指示，調整因應防疫作為。

新聞稿指出，矯正署在2級警戒期間，新收收容人一律採公費快篩及公費核酸檢測（PCR），並於入監所後隔離21日；對於提訊及出庭還押的收容人，採分艙分流並至少隔離7日的防疫措施。

此外，對於在監收容人，除持續辦理行動接見，讓家屬透過視訊和收容人聯繫，減少路途往返及染疫風險，另將在採取最嚴格標準控管下，自8月9日起開放辦理一般接見，以安定囚情，並兼顧防疫。

至於近日外界關心有關收容人接種疫苗問題，也將依指揮中心指示，以重大傷病、高風險、高齡者等為優先，研議協助登記或造冊逐步施打，以維護收容人健康。

法務部表示，部長蔡清祥除要求檢調持續速查疫情假訊息、黑心防疫商品等刑事案件及嚴辦走私偷渡犯罪以共同嚴守邊境，對於疫情期間各檢察機關累積未處分的贓證物，也指示台灣高等檢察署督導及協助各地方檢察署全力加強清理。

新冠疫苗

延伸閱讀

美國可望對免疫力低下族群 追加施打第三劑新冠疫苗

白宮：美國已有一半人口接種完整COVID疫苗

美擬對高風險者施打第三劑疫苗

費鴻泰做民調 八成以上民眾對「政府疫苗施打」不滿意

相關新聞

莫德納疫苗預約截止倒數2小時 指揮中心下午2時記者會

第五輪疫苗預約倒數計時，中央流行疫情指揮中心自8月5日上午10點開放符合資格對象，登記接種莫德納疫苗，登記時間截至到今天...

第6輪疫苗接種開放高端 最快8月24日開打

國內疫苗存量自第四輪、第五輪預約民眾接種完畢，預計剩不到五十萬。中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨天坦承，疫苗供應可能有空窗...

新聞眼／登記預約偽雙軌制 壓力丟回地方政府

疫苗開打風波不斷，各縣市政府除擔心疫苗不足，更希望幫助必須接種第二劑疫苗的長輩克服數位落差，回歸「通知書」造冊施打最簡單...

5萬監獄受刑人 疫苗零施打

因應新冠肺炎疫情，政府陸續開放施打疫苗對象，擴大疫苗涵蓋率。但全台五萬多名矯正機關收容人至今疫苗零施打；原暫緩發監執行約...

第二劑之亂有解 長輩鬆口氣

中央疫情指揮中心昨宣布六十五歲以上第二劑施打預約採雙軌制，許多基層區公所人員及里長紛紛表達「中央終於回應了」、「第二劑尚...

「年輕人不敢打高端」 苦等郭董疫苗

全台爆發疫苗荒，指揮官陳時中昨宣布第六輪將開打高端疫苗。國民黨團昨呼籲，衛福部應將ＢＮＴ疫苗，比照高端放入預約系統。台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。