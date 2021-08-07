法務部：研議協助收容人逐步施打COVID-19疫苗

法務部表示，為安定囚情並兼顧防疫，將自9日起開放辦理在監收容人一般接見；此外，將以重大傷病、高齡者等為優先，研議協助收容人登記或造冊逐步施打COVID-19疫苗。

法務部昨天深夜發布新聞稿指出，因應中央流行疫情指揮中心宣布，8月10日至8月23日維持2級警戒，已提醒所屬仍要提高警覺、嚴守嚴防，持續強化防疫措施，並配合指揮中心指示，調整因應防疫作為。

新聞稿指出，矯正署在2級警戒期間，新收收容人一律採公費快篩及公費核酸檢測（PCR），並於入監所後隔離21日；對於提訊及出庭還押的收容人，採分艙分流並至少隔離7日的防疫措施。

此外，對於在監收容人，除持續辦理行動接見，讓家屬透過視訊和收容人聯繫，減少路途往返及染疫風險，另將在採取最嚴格標準控管下，自8月9日起開放辦理一般接見，以安定囚情，並兼顧防疫。

至於近日外界關心有關收容人接種疫苗問題，也將依指揮中心指示，以重大傷病、高風險、高齡者等為優先，研議協助登記或造冊逐步施打，以維護收容人健康。

法務部表示，部長蔡清祥除要求檢調持續速查疫情假訊息、黑心防疫商品等刑事案件及嚴辦走私偷渡犯罪以共同嚴守邊境，對於疫情期間各檢察機關累積未處分的贓證物，也指示台灣高等檢察署督導及協助各地方檢察署全力加強清理。

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