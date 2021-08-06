累計887萬人次接種疫苗 涵蓋率35.84%
指揮中心最新統計，全台累計887萬人次接種COVID-19疫苗，人口涵蓋率35.84%。指揮官陳時中今天說，國內共有6例完整接種疫苗後仍染疫，比率約0.002%，相較國外仍低。
根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天全台共有25萬6777人次接種疫苗，累計接種887萬5048人次，疫苗接種人口涵蓋率35.84%，劑次人口比37.79。
截至目前，國內出現6名打完2劑AZ疫苗且達2週者仍染疫的個案，屬於突破性感染。
指揮中心指揮官陳時中表示，目前6例個案占整體比率約0.002%，比國外還要少，但仍要持續觀察，隨時間拉長可能數字增加。
在疫苗接種後不良事件方面，昨天共新增100件通報個案，其中47件為非嚴重不良事件、2件疑似嚴重過敏反應、37件其他疑似嚴重不良事件、14件死亡。
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