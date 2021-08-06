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疫苗吃緊恐陷空窗 陳時中：煩惱到3天夢到一次

中央社 / 台北6日電

國內COVID-19疫苗吃緊，指揮中心指揮官陳時中今天說，根據計畫，最近確實有疫苗要來但沒把握，坦言疫苗可能面臨空窗期，為此傷透腦筋，大概3天就會夢到一次。

COVID-19疫苗預約平台昨天開放第5輪疫苗預約，疫苗廠牌為莫德納（Moderna），但疫苗供貨相當吃緊。根據聯合報報導，以目前國內疫苗存量，第4、5輪預約民眾皆施打完畢後，恐剩不到50萬劑，必須視8、9月份是否還有疫苗到貨。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，根據計畫，最近確實有疫苗要來，也期待要來，但無法保證一定會來，就是「有計畫、有希望，但是沒把握」，他也坦言，國內可能面臨疫苗空窗期。

陳時中說，疫苗能否準時到貨，每天都令他傷透腦筋，「台灣比我急的不會超過10人」，他大概3天就會夢到一次，他也明白大家很關心，再次強調「我的關心跟大家一樣」。

新冠疫苗 莫德納疫苗 COVID-19

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