快訊

雲林台西大雨狂轟 縣府宣布中午12點起停班停課

被赤字放逐的GOAT？球王梅西「21年足球分手」震撼彈

莫德納暫停施打這34萬人卻可接種 民進黨團：原已造冊

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立法院黨團今舉行記者會。圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書直播
民進黨立法院黨團今舉行記者會。圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書直播

國民黨立委鄭麗文在臉書爆料，指揮中心7月15日下令暫停施打莫德納後，施打第一劑莫德納的人數卻暴增34萬多人，其中5萬多人是中央部會造冊人員。民進黨立法院黨團書記長羅致政今表示，這些人是原先造冊但來不及在7月15日前施打的人員，且大多數是由地方政府根據第一到十類人員造冊，國民黨不要用片段資訊抹黑政府施打疫苗的公平性。

羅致政表示，7月15日後開始只能施打AZ是指預約接種部分，後來施打的幾十萬劑莫德納疫苗，是地方政府造冊的人員，其中第七類各部會提出來的專案人員，包括經濟部的合法攤商、農委會批發市場工作人員、文化部第一線媒體採訪工作者及交通部郵政、離島運輸、台鐵高鐵等人員，本來就是第七類規畫範圍，希望國民黨不要汙名化。

另對於國民黨批評，疫苗到貨延遲影響國民施打，行政院急發五倍券是為了轉移疫苗荒焦點，羅致政則表示，國民黨一方面要政府趕快發，一方面又批評是轉移焦點，邏輯非常矛盾，振興券發放要找對的時機，疫情還沒充分降級、民眾生活恢復正常前，振興券效果當然會受到影響，國民黨不要亂貼政治標籤。

羅致政也坦言，目前國際社會疫苗供應又陷入新一波混亂、短缺局面，政府會盡全力讓疫苗供應能照著期待、秩序獲得，但目前國際疫苗供應不亞於先前搶疫苗的情況，希望民眾保持信心，政府一定會盡全力維持疫苗供應順利。

民進黨立委鄭運鵬也說，WHO已呼籲疫苗接種率很高的國家暫停施打，將疫苗給其他相對分配不到的國家，台灣也是COVAX疫苗分布平台的一份子，疫苗分配已在國際上做調整，政府會盡量跟COVAX平台爭取本來要配給台灣的數量。

新冠疫苗

延伸閱讀

江啟臣指國民黨民調贏民進黨 綠委說出朱立倫難言之隱

前綠委指蘇貞昌推5倍券為救民調 羅致政批：邏輯矛盾

藍批振興券成本高應普發現金 民進黨團：有存起來可能性

小S、蔡依林挺國手被指控台獨 綠委抨擊中國抄家滅族

相關新聞

商圈理事長：年輕人不敢打高端 都在等郭台銘買的疫苗

疫苗短缺，高端疫苗預計8月下旬有機會開打，台灣民眾黨立委張其祿說，政府預計下個月發消費券，但疫苗覆蓋率仍不足；高雄市新堀...

高端能BNT不能？ 藍營：BNT應即放入疫苗預約系統選項

國產高端疫苗僅完成二期實驗期中報告，就火速取得衛福部緊急使用授權（EUA），並被放入疫苗預約系統選項。國民黨立院黨團今呼...

莫德納暫停施打這34萬人卻可接種 民進黨團：原已造冊

國民黨立委鄭麗文在臉書爆料，指揮中心7月15日下令暫停施打莫德納後，施打第一劑莫德納的人數卻暴增34萬多人，其中5萬多人...

影／批陳時中痛恨BNT 藍委：凸顯他怠惰、沒能力

鴻海創辦人郭台銘日前在臉書透露，正在捷克布拉格施打BNT疫苗，而且施打地點是在購物中心。疫情指揮中心也證實，此次前行是為...

影／疫苗短缺 第四輪AZ施打最後一天

國內疫苗持續施打，面臨疫苗不足的問題。第四輪AZ疫苗施打今日為最後一天，近兩日單日接種數量低於十萬劑，預估兩日內將施打完...

【重磅快評】陳時中再不發飆就炸鍋了

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中這兩天很搶戲，先在記者會上飆情緒，昨天勉強道了歉，承認修養欠佳。這陣子確實為難指揮官了，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。