莫德納暫停施打這34萬人卻可接種 民進黨團：原已造冊

國民黨立委鄭麗文在臉書爆料，指揮中心7月15日下令暫停施打莫德納後，施打第一劑莫德納的人數卻暴增34萬多人，其中5萬多人是中央部會造冊人員。民進黨立法院黨團書記長羅致政今表示，這些人是原先造冊但來不及在7月15日前施打的人員，且大多數是由地方政府根據第一到十類人員造冊，國民黨不要用片段資訊抹黑政府施打疫苗的公平性。

羅致政表示，7月15日後開始只能施打AZ是指預約接種部分，後來施打的幾十萬劑莫德納疫苗，是地方政府造冊的人員，其中第七類各部會提出來的專案人員，包括經濟部的合法攤商、農委會批發市場工作人員、文化部第一線媒體採訪工作者及交通部郵政、離島運輸、台鐵高鐵等人員，本來就是第七類規畫範圍，希望國民黨不要汙名化。

另對於國民黨批評，疫苗到貨延遲影響國民施打，行政院急發五倍券是為了轉移疫苗荒焦點，羅致政則表示，國民黨一方面要政府趕快發，一方面又批評是轉移焦點，邏輯非常矛盾，振興券發放要找對的時機，疫情還沒充分降級、民眾生活恢復正常前，振興券效果當然會受到影響，國民黨不要亂貼政治標籤。

羅致政也坦言，目前國際社會疫苗供應又陷入新一波混亂、短缺局面，政府會盡全力讓疫苗供應能照著期待、秩序獲得，但目前國際疫苗供應不亞於先前搶疫苗的情況，希望民眾保持信心，政府一定會盡全力維持疫苗供應順利。

民進黨立委鄭運鵬也說，WHO已呼籲疫苗接種率很高的國家暫停施打，將疫苗給其他相對分配不到的國家，台灣也是COVAX疫苗分布平台的一份子，疫苗分配已在國際上做調整，政府會盡量跟COVAX平台爭取本來要配給台灣的數量。

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