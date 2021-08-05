饒慶鈴喊台東只加配300劑AZ疫苗 劉櫂豪：撥發已逾量
指揮中心4日再配發COVID-19疫苗，台東縣長饒慶鈴今天指出，台東縣只配發到300劑。立委劉櫂豪表示，300劑是給尚未施打的老師，已逾台東縣政府的造冊人數。
中央流行疫情指揮中心4日再配發52萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗到各縣市，台東縣僅配額300劑引熱議。
饒慶鈴今天在臉書（Facebook）表示，這次中央分配52萬劑AZ疫苗，台東縣只獲得300劑，中央指稱因為台東縣高中職以下老師及補教業者只剩244人沒有打。
她指出，「老實說，台東縣政府手中不僅沒有外縣市教師選擇在台東施打的名單，若再加上本學期新聘代理教師增加的員額，怎麼算都不只244人」。
另外，饒慶鈴表示，最新一批莫德納（Moderna）疫苗，台東縣提出1400劑需求，未獲中央同意。
民進黨籍立法委員劉櫂豪指出，疫苗問題外界關切，他特別向指揮中心了解，饒慶鈴的說法有與事實不符，他特別做說明。
他表示，有關老師疫苗專案，指揮中心依據縣府的造冊，台東縣尚未施打者僅剩244名老師，因此，中央核配300劑，已有足夠劑量施打甚至超出，若仍有遺漏的老師，台東縣政府應盡速造冊提報。
另外，有關第1至3類醫護及孕婦等第2劑莫德納專案部分，劉櫂豪指出，中央此次核配莫德納疫苗是依據各縣市庫存與施打率來衡量。
他說，7月初原已撥給台東縣1萬2740劑莫德納疫苗，但台東縣政府於7月20日發函中央，表示因民眾施打意願不如預期，要求擴大施打原民地區長者。
劉櫂豪指出，中央於7月23日調查庫存時，台東縣仍剩餘5460劑莫德納疫苗，此次台東才未被列入分配。疫情中心表示後續會滾動式檢討，盡可能符合地方及民眾需求。
中央流行疫情指揮中心昨天針對台東縣僅配額300劑一事發布新聞稿表示，台東縣自7月30日至8月6日疫苗預約施打人數約2888人，7月28日第一批即已配撥3500劑。
新聞稿指出，因台東縣國、高中教師及補教業者已造冊而未接種者約244人，因此另於4日撥配300劑。
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