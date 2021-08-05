快訊

疫苗預約平台被政府事先打勾？學者：國外有先例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高端疫苗排上預約平台 黃珊珊諷：一場奇幻旅程

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊。圖／報系資料照
台北市副市長黃珊珊。圖／報系資料照

針對高端疫苗還沒生產出來就已經排上預約平台，台北市副市長黃珊珊今在臉書指出，這是一場奇幻旅程，也批政府為了高端，甚麼法規和程序都成了具文，在民主法治的台灣，如果程序不正義，理由再正當也很難說服國人。

黃珊珊說，她相信台灣民眾都希望支持本土的生技產業，但國產疫苗就像坐了雲霄飛車，不斷闖關，而且負責把關的政府機關成為最大的支持者，過程沒有一絲一毫的障礙，應該舉世罕見。

她指出，大學畢業後考律師高考，要先有法學院的畢業證書，或至少要有同等學歷證明文件，才能報名國家考試，考上了才能取得律師資格，還要完成職前實習訓練，才能正式取得律師執業資格，這個邏輯應該很清楚吧。

黃珊珊說，國產疫苗也是一樣，就算沒有畢業證書（三期臨床實驗），可以用同等學歷證明（EUA），參加考試，也要等到考上放榜後才可以取得正式的資格吧，但是高端疫苗已經直接宣告取得所有資格（納入公費接種及網路預約），直接上場，她不了解醫學，但是基本的邏輯應該很清楚，要開綠燈不是不可以，但是應該還是要重視程序正義吧。

黃珊珊表示，政府盡所有一切努力幫國產疫苗掃除障礙，目的是要讓國人快一點打到疫苗產生保護力，令人敬佩，如果疫情嚴峻到無藥可治，需要用如此破格的方式，大家都沒甚麼意見。但是現在還有其他經國際認證的疫苗可用，卻在最重要的8月缺貨斷貨，高端疫苗還沒生產出來，就已經排上預約平台。

新冠疫苗 黃珊珊 高端疫苗

延伸閱讀

柯P強吸反綠票源 衝高行情拚大位？從市長到總統大選 都有政治叫牌權

遠百2分店各有員工確診 黃珊珊：已匡列職場同事

威脅蔣萬安最大女人？黃珊珊：交選民決定 努力往前走

台北市出現特殊交友圈傳染鏈？ 黃珊珊說明其關係

相關新聞

小黃卡不夠看！出國遊學工作還有「兩類疫苗證明」可申請

為因應民眾出國工作、就學、參與活動等需求，需要國際疫苗接種證明，中央流行疫情指揮中心表示，可採行三種方式取得相關文件，除...

高端疫苗排上預約平台 黃珊珊諷：一場奇幻旅程

針對高端疫苗還沒生產出來就已經排上預約平台，台北市副市長黃珊珊今在臉書指出，這是一場奇幻旅程，也批政府為了高端，甚麼法規...

BNT疫苗9月到貨？郭台銘赴歐展開「催貨進行式」 陳時中回應了

鴻海、台積電和慈濟洽談的1500萬劑BNT疫苗，指揮中心好不容易通過EUA，並同意12歲以上民眾接種施打。但疫苗的影子至...

新增5例接種AZ後死亡 最新解剖死因出爐

國內第四輪疫苗持續開打，昨日單日接種數達9萬7342人次，另有5例AZ疫苗接種後死亡。指揮中心數據顯示，已累計564 例...

高端疫苗何時開打？ 陳時中：8月下旬很有機會

高端疫苗迄今已有逾35萬劑通過檢驗封緘放行，指揮中心指揮官陳時中今天說，8月下旬很有機會開打。高端疫苗若提供臨床試驗受試...

只打一劑難擋Delta？ 為提高第一劑覆蓋率「間隔數可達16周」

受國際供貨延遲，國內施打二劑新冠疫苗間隔天數至少要十周至十二周，甚至還可能再加長，有專家認為第一劑保護力不足，若遇到De...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。