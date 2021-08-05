高端疫苗排上預約平台 黃珊珊諷：一場奇幻旅程

針對高端疫苗還沒生產出來就已經排上預約平台，台北市副市長黃珊珊今在臉書指出，這是一場奇幻旅程，也批政府為了高端，甚麼法規和程序都成了具文，在民主法治的台灣，如果程序不正義，理由再正當也很難說服國人。

黃珊珊說，她相信台灣民眾都希望支持本土的生技產業，但國產疫苗就像坐了雲霄飛車，不斷闖關，而且負責把關的政府機關成為最大的支持者，過程沒有一絲一毫的障礙，應該舉世罕見。

她指出，大學畢業後考律師高考，要先有法學院的畢業證書，或至少要有同等學歷證明文件，才能報名國家考試，考上了才能取得律師資格，還要完成職前實習訓練，才能正式取得律師執業資格，這個邏輯應該很清楚吧。

黃珊珊說，國產疫苗也是一樣，就算沒有畢業證書（三期臨床實驗），可以用同等學歷證明（EUA），參加考試，也要等到考上放榜後才可以取得正式的資格吧，但是高端疫苗已經直接宣告取得所有資格（納入公費接種及網路預約），直接上場，她不了解醫學，但是基本的邏輯應該很清楚，要開綠燈不是不可以，但是應該還是要重視程序正義吧。

黃珊珊表示，政府盡所有一切努力幫國產疫苗掃除障礙，目的是要讓國人快一點打到疫苗產生保護力，令人敬佩，如果疫情嚴峻到無藥可治，需要用如此破格的方式，大家都沒甚麼意見。但是現在還有其他經國際認證的疫苗可用，卻在最重要的8月缺貨斷貨，高端疫苗還沒生產出來，就已經排上預約平台。

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