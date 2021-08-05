高端疫苗何時開打？ 陳時中：8月下旬很有機會

高端疫苗迄今已有逾35萬劑通過檢驗封緘放行，指揮中心指揮官陳時中今天說，8月下旬很有機會開打。高端疫苗若提供臨床試驗受試者資料，也可上傳資料庫取得接種黃卡。

高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗通過國內緊急使用授權（EUA），外界關心何時可供民眾施打。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會表示，8月下旬很有機會。

指揮中心發言人莊人祥也提到，目前已與高端疫苗聯繫，請廠商提供臨床試驗受試者資料，之後即可上傳疫苗接種資料庫，受試者也能有接種紀錄資料，而COVID-19接種黃卡則可請高端填寫後發給受試者。

針對外界對高端疫苗製程的疑慮，陳時中說，疫苗製造有其審查流程，而EUA通過則是根據臨床試驗是否符合審查基準要求，即中和抗體效價不劣於其他疫苗，且安全性報告也有逾3000例實驗組佐證。

陳時中另提到，新藥新疫苗會根據要發展的適應症對象進行相關研究，如高端疫苗進行12至20歲族群與老年族群的臨床試驗，必須通過人體試驗倫理委員會（IRB）審查通過，之後完成後再提出申請。

此外，陳時中昨天因媒體提問高端疫苗檢驗批次跳號而微慍，稱記者提問態度不健康。台北市長柯文哲昨天也在臉書（Facebook）發文，質疑高端疫苗通過EUA違反醫學倫理，並反問是誰讓台灣人沒選擇、這樣的問法是否不太健康。

媒體今天提問柯文哲質疑高端疫苗EUA一事，陳時中第一時間回應，「他說他這樣問法會不會不健康，是有一點啦。」

陳時中表示，中央也是努力採購疫苗，並根據疫苗進貨時程安排施打，中央的痛苦跟地方痛苦其實一樣，都是對疫苗數量無法完全掌握，而產生誤會，因此規劃未來疫苗預約完成後，隔2天再開始施打。

至於高端疫苗EUA，陳時中說，是很多專家討論的結果，他並非疫苗專家，尊重專家意見。

針對「不健康」一說，陳時中在記者會最後澄清，自己應該修養好一點，大家都很健康。

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