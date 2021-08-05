單日僅接種9.7萬劑新冠疫苗 涵蓋率達34.78%
國內COVID-19疫苗短缺，指揮中心指揮官陳時中說，昨天接種9.7萬劑，與現階段每日接種數約10萬劑數據相當，疫苗接種人口涵蓋率34.78%，劑次人口比36.65（劑/每百人）。
據指揮中心最新數據，8月4日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種9萬7342人次，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種8萬7127人次，第1劑接種7萬7289人次，第2劑接種9838人次；莫德納（Moderna）疫苗接種1萬215人次，第1劑接種2985人次，第2劑接種7230人次。
陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中說明，截至目前為止，COVID-19疫苗累計接種860萬7387人次，AZ疫苗接種556萬8768人次，莫德納疫苗接種303萬8619人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率34.78%，劑次人口比36.65（劑/每百人）。
國內COVID-19疫苗存量吃緊，指揮中心發言人莊人祥表示，昨天已配送52.57萬劑AZ疫苗，AZ疫苗剩餘量共86萬6900劑，另還有約2萬劑AZ疫苗檢驗封緘中；莫德納疫苗則約有65萬8000劑。
台灣疫苗政策仍以提高第1劑涵蓋率為優先，暫不考慮第3劑加強劑，今天也有媒體在指揮中心記者會提問，如何評估國際間許多國家接種2劑COVID-19疫苗後，仍爆發最早在印度發現的Delta變種病毒疫情，陳時中認為，以疫苗施打數最多的以色列為借鏡，全面防護最要緊。
據國內多家媒體報導，路透與彭博資訊等外媒4日指出，美國考慮要求所有外國訪客入境前須完成2劑疫苗接種。針對台灣是否可能跟進，加嚴邊境管制，陳時中認為，圍堵Delta，邊境管制是最重要的，但接種疫苗與否非邊境管制規範，圍堵疫情以居家檢疫及入境普篩為主。
但陳時中也說，其實邊境管制強度並非所有人都希望加嚴，也是有不少人希望鬆綁，「這不是不能做的一條路」，但在Delta疫情升溫階段，圍堵變種病毒為主要任務，邊境管制暫時無法放鬆，現為境內疫情已控制住，只要沒有特殊變化，境內才可合理放鬆。
另外，COVID-19疫苗接種後發生死亡不良事件統計，4日新增5例AZ疫苗接種後死亡個案，年齡為51歲至89歲間，為接種疫苗後4日至8日間發生；同期間新增3例莫德納疫苗接種後死亡，年齡為59歲至94歲間，為接種疫苗後1日至20日間發生。
目前COVID-19疫苗接種後發生死亡不良事件累計564例，分別為262名女性、302名男性，年齡為2個月至101歲間，其中381人為75歲以上長者，疫苗接種後當日至68日間發生，其中有477例為接種AZ疫苗，有87例為接種莫德納疫苗。
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