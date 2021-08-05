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BNT疫苗9月到貨？郭台銘赴歐展開「催貨進行式」 陳時中回應了

聯合報 / 記者楊雅棠許政榆謝承恩／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（中）在捷克打疫苗，並展示二頭肌。郭台銘辦公室／提供
鴻海創辦人郭台銘（中）在捷克打疫苗，並展示二頭肌。郭台銘辦公室／提供

鴻海、台積電和慈濟洽談的1500萬劑BNT疫苗，指揮中心好不容易通過EUA，並同意12歲以上民眾接種施打。但疫苗的影子至今未見，鴻海創辦人郭台銘在臉書表示，自己已在捷克施打BNT疫苗，更稱此行是「催貨進行式」，希望替台灣爭取疫苗盡快到貨。對此，指揮中心指揮官陳時中則回應：「祝他馬到成功」。

郭台銘更在臉書表示，台灣目前疫苗到貨量仍不足，談體驗或許有人會說想太多，但還是能借鏡捷克的施打經驗，讓台灣疫苗接種更人性化，體驗更好。

而對於BNT疫苗九月是否能到貨150至200萬劑？陳時中則表示，郭董事長對於購買、贈送國家疫苗的整體進度非常關心，也非常努力。他（郭台銘）到歐洲打算跟相關人員見面，看是否促成機會，這是非常困難的工作，「我們祝他馬到成功」。

【中央社】

鴻海創辦人郭台銘昨天分享在捷克接種BNT疫苗體驗，外傳鴻海/永齡採購150萬至200萬劑BNT疫苗9月會先到貨，指揮中心指揮官陳時中今天不願正面回應，僅祝馬到成功。

郭台銘昨天在臉書（FaceBook）表示，他在捷克布拉格打疫苗，施打體驗非常棒，已經取得歐盟通用證明。台灣目前疫苗到貨量仍不足，希望能借鏡捷克施打經驗，讓台灣疫苗接種更人性化、親善，體驗更好。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會專案採購各500萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗，最快9月底後可依序送抵台灣捐贈國人使用。食藥署3日下午簽核公文通過BNT疫苗緊急使用授權（EUA），讓疫苗製造與輸台的排程較順利。

今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中，有媒體問及外傳鴻海/永齡採購的BNT疫苗會先有150萬至200萬劑於9月抵台，是否真有此事。陳時中僅說，郭台銘對於BNT疫苗整體進度非常關心、努力，這次前往歐洲目的是與採購BNT疫苗相關人員見面，「這是非常困難的工作，祝他能馬到成功」。

鴻海創辦人郭台銘在臉書表示，已在捷克施打BNT疫苗，更稱此行是「催貨進行式」，希望替台灣爭取疫苗盡快到貨。指揮中心指揮官陳時中則表示：「祝他馬到成功」。圖／指揮中心提供
鴻海創辦人郭台銘在臉書表示，已在捷克施打BNT疫苗，更稱此行是「催貨進行式」，希望替台灣爭取疫苗盡快到貨。指揮中心指揮官陳時中則表示：「祝他馬到成功」。圖／指揮中心提供

新冠疫苗 郭台銘 BNT

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