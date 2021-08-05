第五輪莫德納開放接種 已有32萬人預約

國內疫苗預約平臺於今重啟開放第五輪莫德納疫苗，讓符合資格的51.9萬人可以上網預約接種，將自8月11日至8月17日開打。指揮中心統計，一個上午的時間，已經有六成多民眾上網登記疫苗。指揮中心發言人莊人祥指出，目前32萬3千人進行預約接種，占總人數62.8%。

目前符合資格者，為已接種第一劑莫德納疫苗，且至8月11日(含)前已間隔滿28天之第一到三類及孕婦等對象，可接種第二劑，約6.8萬。還有於7月19日12時前意願登記莫德納疫苗，且為65歲(含)以上長者及 55歲(含)以上之第九類對象，可接種第一劑，約45.1萬人，皆可上網預約登記。

指揮中心過去也提及，若未於時限內上網預約，會再納入下一輪預約接種名單中。但因國內莫德納疫苗數量有限，指揮官陳時中也表示將保留給第九類族群、二劑施打者，加上收到莫德納國際供貨延遲影響，國內能夠施打第一劑莫德納民眾有限。莊人祥指出，目前國內疫苗剩餘量中，AZ疫苗剩下86萬9千900劑，莫德納 65萬8000劑。 中央流行疫情指揮中心8月5日14時記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

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