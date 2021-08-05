出國申請接種黃皮書 費用150至200不等

疫苗平台今天上午10時重啟，並開放第五輪疫苗預約至8月7日中午12時截止。截至今中午13時，符合預約資格者共51萬5623人，已有32萬3787人預約。指揮官陳時中表示，疫苗接種人數維持10萬上下，昨天接種9萬7342人，疫苗涵蓋率34.78％、劑次人口比36.65％。

陳時中表示，由於目前接種疫苗種類相對多，因應出國者需要相關證明，原本的黃卡接種證明，上面有中英對照沒有問題，但有些國家地方需要民眾原醫院申請核發「證明黃皮書」，原本已有相關證明者可到旅遊醫院加註證明，費用為新台幣150元；沒有黃皮書者可拿黃卡跟身分證開立黃皮書，費用為新台幣200元，相關費用依醫院收受。

另有民眾表示，家中外籍看護還未開放疫苗接種的意願登記，因為接觸高齡長者風險高，政府是否會考慮優先接種？陳時中表示，目前無此計畫，就是照計畫年齡往下施打。

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