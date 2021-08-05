疫苗夠不夠？薛瑞元：目前存量似乎不足

新冠肺炎疫情未歇，國人都非常關心接下來的疫苗存量是否足夠施打，衛福部次長薛瑞元坦言，目前存量似乎是有所不足，接下來就看8、9月份還有沒有疫苗到貨。他表示，疫苗應該會再進來，但在還沒有實際抵達台灣之前，都還不能百分之百確定。

針對疫苗存量，薛瑞元今於行政院會後記者會中表示，大家都非常關心疫苗的存量，也必須要承認，目前存量似乎是有所不足，原因是因為國際疫苗的狀況，「大家都在搶疫苗！」

薛瑞元指出，國際情況中，一些較沒有那麼富有的國家，他們的疫苗到貨量比台灣來得少；而部分較為富有的國家，且自己有在生產疫苗，目前因為Delta病毒的高傳播率，正規劃施打第三劑，這些情況都會造成疫苗供應的延遲。

薛瑞元表示，目前的因應之道，就是有疫苗進來，就安排有序的打完，增加國人的疫苗涵蓋率，對於還沒有進來的疫苗，我方對於廠商都會加強做催促。薛瑞元說，我國每兩三天就與廠商對話，希望廠商都能夠依照合約提供疫苗。

薛瑞元歸納目前的疫苗存量，包括高端26萬劑，以及在手的莫德納疫苗，約60萬劑，還有立陶宛捐贈的AZ疫苗，也將會併進來做統計施打。他認為，疫苗存量到底夠不夠，牽涉到疫苗會不會再進來，尤其是8、9月的時候。薛瑞元說，政府認為是應該會進來，但只要現在還沒有飛機降落、實際拿到疫苗，就還沒有辦法確定會來到台灣。

而COVAX日前承諾6月底會再運送一批AZ疫苗到台，至今沒有下文，薛瑞元表示，COVAX優先將疫苗送至較為貧窮的國家，以至於影響到抵台的時程，是一個可能性。台灣方面也一直與COVAX做確認，現在陸陸續續還在追蹤。

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