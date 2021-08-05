影／疫苗填補挪來挪去 補教業者復業憂無足夠疫苗施打
國民黨立委林奕華、台北市教師會理事長葉青芪等今天舉行記者會，指出台北市有一萬多家補教業者配合政府降級預備開業，但台北市教師會和台北市教師職業工會卻發現造冊送出的一萬多名補教老師，與高中職以下老師竟無足夠疫苗可施打，導致台北市恐挪用其他市民的疫苗來填補，挪來挪去根本不夠老師和市民施打，損及市民權益。
林奕華等人呼籲中央儘速補還給地方政府足夠疫苗，讓市民、老師們都能順利施打疫苗。
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