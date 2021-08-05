台東僅加配300劑AZ疫苗 指揮中心：配撥量逾預約人數
據聯合報報導，指揮中心4日再配發52萬劑AZ疫苗到各縣市，但台東縣卻僅配額300劑引熱議。指揮中心晚間解釋，7月28日批配撥量逾預約人數，加配300劑供教師及補教業者施打。
中央流行疫情指揮中心4日晚間11時35分發布新聞稿，說明 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平台自7月30日至8月6日疫苗需求數第2批配送數量事宜。
指揮中心新聞稿指出，各地方政府「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」自7月30日至8月6日預約施打獲配疫苗數量，原則以兩階段方式撥配。
指揮中心進一步解釋，考量部分縣市幅員廣大，指揮中心將部分縣市自7月30日至8月6日疫苗需求數量提前於7月28日第1批配發時，即全數或多數配送，以利其及早完成疫苗部署，而第2批配送數則為再補足未配送數。
指揮中心指出，各地方政府本期疫苗獲配疫苗數，是依據各縣市自7月30日至8月6日預約平台實際人數、已完成第2劑且間隔10週後可接種第2劑者人數，同時衡酌縣市幅員及中央庫存可供應數量，分兩階段撥配。
指揮中心說明，如已於第1批配送時，即獲配全數或多數疫苗縣市，4日撥配的該期第2批配送數，是以補足前述預約平台實際人數及接種第2劑需求數量，並依當時可供應疫苗數量及國、高中教師及補教業者已造冊而尚未接種人數，來增配劑量予該等對象接種。
針對台東縣卻僅配額300劑，指揮中心說明，台東縣自7月30日至8月6日疫苗預約施打人數約2888 人，除了於7月28日第一批即已配撥3500劑，另因該縣國、高中教師及補教業者已造冊而未接種者約244人，所以另於4日撥配300劑。
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