獲撥1萬7100劑疫苗 彰縣幫高中職教職員接種疫苗

彰化縣政府衛生局今天指出，中央已撥發1萬7100劑COVID-19疫苗，明、後2天規劃幫在公費疫苗預約平台預約的民眾施打疫苗，高中職教職員1770人也可在週五接種到疫苗。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，彰化縣疫情災害應變中心今天下午召開記者會，說明疫苗接種情形；衛生局長葉彥伯指出，透過COVID-19公費疫苗預約平台第四期預約成功的民眾有3萬9751人，其中有2萬多人已接種疫苗。

葉彥伯說，第四期的疫苗分2批撥發，第一批撥發下來的疫苗已完成接種工作，衛生局昨天也收到中央撥發的第二批1萬7100劑的疫苗，呼籲接到通知的民眾，明後2天依照預訂的時間地點接種疫苗。

葉彥伯指出，除了公費疫苗預約平台之外，衛生局週五也安排2場接種活動，要幫已造冊的高中職教職員1770人接種疫苗，也要呼籲符合第五期莫德納疫苗預約資格且已登記接種意願的民眾，明天記得預約接種時間和地點。

有媒體詢問葉彥伯，有民眾反映縣內有醫院針對陪病者進行核酸檢測收費超過新台幣5000元，葉彥伯指出，先前中央曾要求部立醫院調降核酸檢測費用為3500元，衛生局也發文請縣內的醫院調降檢測費用為3500元，民眾可以向衛生局反映。

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