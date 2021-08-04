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疫苗接種減速單日施打逾8萬劑 涵蓋率達34.41%

中央社 / 台北4日電
指揮官陳時中。聯合報系記者謝承恩／攝影
指揮官陳時中。聯合報系記者謝承恩／攝影

國內COVID-19疫苗存量吃緊，接種減速，指揮中心指揮官陳時中今天下午坦言，昨天接種數確實較少，單日施打約8.6萬，疫苗接種人口涵蓋率34.41%，劑次人口比36.19（劑/每百人）。

據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種8萬6554人次，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種7萬5338人次，第1劑接種6萬8217人次，第2劑接種7121人次；莫德納（Moderna）疫苗接種1萬1216人次，第1劑接種4871人次，第2劑接種6345人次。

陳時中下午在記者會中表示，截至目前為止，COVID-19疫苗累計接種850萬1137人次，AZ疫苗接種547萬4042人次，莫德納疫苗接種302萬7095人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率34.41%，劑次人口比36.19（劑/每百人）。

國內COVID-19疫苗存量吃緊，指揮中心發言人莊人祥表示，今天已配送52.57萬劑AZ疫苗，AZ疫苗剩餘量共93.8萬劑，另還有約2萬劑AZ疫苗檢驗封緘中；莫德納疫苗則約有66.69萬劑。

9月開學在即，可否在開學前2週替所有願意接種的國高中教師完成施打，成確保校園防疫安全關鍵，陳時中說，國高中教師及補教業者已完成造冊，人數評估較精準，接種速度有望再提升，預估應可在開學前完成。

另外，莊人祥表示，3日新增6例AZ疫苗接種後死亡者，分別為4名女性及2名男性，年齡為78歲至98歲間，為接種疫苗後1日至44日間發生；同期間新增1名男性接種莫德納疫苗後發生死亡，年齡為67歲，為接種疫苗後14日發生。

據COVID-19疫苗接種後死亡事件最新統計，目前累計556例，分別為259名女性及297名男性，年齡為2個月至101歲間，其中377人為75歲以上長者，疫苗接種後當日至68日間發生，其中有472例為接種AZ疫苗，有84例為接種莫德納疫苗。

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