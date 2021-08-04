記者問「高端批次」被陳時中嗆態度不健康 網傻眼：見笑轉生氣

高端疫苗近期完成四批疫苗檢驗封緘，但批准的四個批號並未連續，也讓外界關切出了什麼差錯。有記者在今（4）日疫情記者會追問相關問題時，遭指揮官陳時中動怒回應「這不是一個健康態度」，消息一出，讓許多PTT網友超傻眼。

有記者向陳時中提問「高端到底送了幾批疫苗做封緘檢驗？」並追問指揮中心為何問了兩天仍無法給出相關數據，難道是無法掌握疫苗的批次和數量嗎？

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陳時中聽到此問題時，表情略顯不悅，並反問記者「妳第一天問我不知道，第二天我跟妳講說我忘了問，這樣的提問態度，我想不是一個健康態度」陳時中更解釋，事實上，高端疫苗批號和大眾利益關係不大。

陳時中表示，目前高端疫苗有4批完成封緘、10批檢驗中及8批要求補件。但對於補件的問題為何？陳時中僅說，基本上是檢驗過程需要被釐清的小問題而已。

但陳時中回應記者「態度不健康」，立刻在PTT掀起熱烈討論，「支持記者明天繼續問」、「見笑轉生氣」、「惱羞成怒」、「那什麼才跟公眾利益關係重大？」、「明明記者問這題還蠻專業的又不是來亂」。但也有網友認為「明明記者問題比較大，還在帶風向」、「記者就預設立場了吧」。

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