快訊

中國良心企業家為何遭重判？「孫大午案」震驚各界

幻象戰機迎選手榮歸花數百萬 省錢市長柯文哲這樣說

AZ疫苗到位 澎湖展開接種預計達8成目標

中央社 / 澎湖縣4日電

中央配發AZ疫苗5000劑今天到位，澎湖將展開施打，預計疫苗接種率將接近常住人口7萬人的8成，率先達到群體免疫的目標。

澎湖縣政府表示，疫苗施打截至4日止，全澎湖疫苗累計接種5萬1255人次，其中AZ疫苗第1劑有3萬5718人，第2劑1087人、莫德納第1劑有1萬4057人，第2劑393人；以常住人口7萬人計達71%，若是以全縣10萬5749人的戶籍人口來計，也達到了47%，全台最高。

澎湖縣政府表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜及議長劉陳昭玲等人，成功向中央爭取5萬餘劑疫苗，中央今天再配發有AZ疫苗5000劑，將即時分配至公私院所依預約人數施打，預估澎以常住人口的涵蓋率，將可接近8成的目標。

新冠疫苗

延伸閱讀

6人打完2劑AZ疫苗達2週仍染疫 莊人祥：皆為輕症

1.1億疫苗送60國 白宮：不會像中俄一樣換取回報

澎湖疫苗涵蓋率 常住人口破7成

澎湖大關口佛祖愛心 捐贈離島型救護車

相關新聞

疫苗平台明早重啟 第五輪開打莫德納快預約

國內公費疫苗預約登記平台預約接種系統已於8月3日進行結算後關閉，民眾尚無法上網進行意願登記或預約接種。指揮中心發言人莊人...

拿蛋糕比疫苗 柯文哲怒嗆陳時中：看得懂的人更加憤怒

對於高端疫苗議題，指揮官陳時中說，做蛋糕都會失敗，更何況疫苗這種高科技的東西。台北市長柯文哲今天再嗆陳時中，「做蛋糕做壞...

Delta來襲「多年輕人確診」研判疫苗覆蓋率偏低

各縣市地方疫苗不足，指揮中心再送第二批AZ疫苗至各縣市，就連年輕人也未必能排到施打序位！陳時中表示，8月4日這批疫苗已研...

疫苗接種後死亡事件新增七例 皆為六旬以上長者

國內接種不良反應死亡事件新增129例，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，其中7例死亡、41例為嚴重不良事件。

開放民眾打首劑莫德納 醫訝異：竟不留給醫護混打

陳時中昨（3日）表示，5日上午10點後共計51.9萬人可預約莫德納疫苗。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男十分訝異，他表示莫德納應留給已接種AZ的第一線醫護人員混打，大嘆「怎麼會為了...

記者問「高端批次」被陳時中嗆態度不健康 網傻眼：見笑轉生氣

高端疫苗近期完成四批疫苗檢驗封緘，但批准的四個批號並未連續，也讓外界關切出了什麼差錯。有記者在今（4日）疫情記者會追問相關問題時，遭指揮官陳時中動怒回應「這不是個健康態度」，消息一出，讓許多PTT網友超傻眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。