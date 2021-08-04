AZ疫苗到位 澎湖展開接種預計達8成目標
中央配發AZ疫苗5000劑今天到位，澎湖將展開施打，預計疫苗接種率將接近常住人口7萬人的8成，率先達到群體免疫的目標。
澎湖縣政府表示，疫苗施打截至4日止，全澎湖疫苗累計接種5萬1255人次，其中AZ疫苗第1劑有3萬5718人，第2劑1087人、莫德納第1劑有1萬4057人，第2劑393人；以常住人口7萬人計達71%，若是以全縣10萬5749人的戶籍人口來計，也達到了47%，全台最高。
澎湖縣政府表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜及議長劉陳昭玲等人，成功向中央爭取5萬餘劑疫苗，中央今天再配發有AZ疫苗5000劑，將即時分配至公私院所依預約人數施打，預估澎以常住人口的涵蓋率，將可接近8成的目標。
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