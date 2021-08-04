6人打完2劑AZ疫苗達2週仍染疫 莊人祥：皆為輕症
中央流行疫情指揮中心統計，截至目前，國內出現6名打完2劑AZ疫苗且達2週者仍確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），發言人莊人祥強調，6人皆為輕症個案，未出現併發症。
據指揮中心統計，累計至3日，COVID-19疫苗接種人次完成第2劑COVID-19疫苗接種者共41萬8064人次，分別為施打第2劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗者28萬2633人次及施打第2劑莫德納（Moderna）疫苗13萬5431人次。
莊人祥今天下午記者會中說明，現在國內共有9例完成2劑COVID-19疫苗仍染疫者，皆是施打AZ疫苗，其中3例是在接種第2劑疫苗後0至13天確診，6例是接種後14天以上確診，完整接種14天以上的6名病例屬於疫苗突破性個案，突破性感染發生率僅0.002%。
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