高端疫苗10批待驗8批須補資料 最快8月下旬開打

疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，截至目前，高端疫苗已有4批產品完成封緘，10批疫苗待檢驗、8批須重新補交資料，預估最快8月下旬應該有機會開打高端疫苗。

高端研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗於7月間通過緊急使用授權（EUA），首4批高端疫苗已完成檢驗並核發封緘證明書，共26萬5528劑疫苗正在進行封緘作業，效期約6個月。

針對為何有8批高端疫苗須重新補交資料，陳時中僅說，檢驗藥物或疫苗經常需要補交資料，藥物或疫苗相關檢驗資料有任何疑問，一定要打破砂鍋問到底，不可能在資料不全或有疑問情況下還放行。

至於高端疫苗究竟缺乏何種文件，及8批待補件高端疫苗數量為何，陳時中僅說，不清楚數量，須補件的原因主要是文件與原報告有差異，但都是小問題，相信釐清狀況即可。

另外，對於未來是否考慮接種讓接種高端疫苗者施打第3劑，以利增加抗體濃度，陳時中表示，追加劑決策須先達成專家共識，施打計畫才能做得更完整，現階段以盡快開放年輕人接種為優先。

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