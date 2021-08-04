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開放民眾打首劑莫德納 醫訝異：竟不留給醫護混打

聯合新聞網 / 綜合報導
對於政府未開放已接種AZ的醫護人員混打莫德納，沈政男大嘆「為了追求第一劑覆蓋率，把醫護的充足保護力放在後頭」。美聯社
對於政府未開放已接種AZ的醫護人員混打莫德納，沈政男大嘆「為了追求第一劑覆蓋率，把醫護的充足保護力放在後頭」。美聯社

中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨（3日）表示，5日上午10點後，開放第一至第三類對象及孕婦及65歲以上長者、55歲以上第九類對象等，共計51.9萬人可預約莫德納疫苗。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男十分訝異，他表示莫德納應留給已接種AZ的第一線醫護人員混打，大嘆「怎麼會為了追求第一劑覆蓋率，把醫護的充足保護力放在後頭」。

目前全台莫德納疫苗約剩66萬6900劑，對於中央開放民眾施打第一劑，沈政男在臉書表示，雖然65歲以上長者、55歲以上第九類對象屬於高風險族群，接種莫德納疫苗可獲得較好的保護力，「但讓醫護取得充足保護力，遠遠更重要」，對於中央不將莫德納疫苗留給已接種AZ的第一線醫護人員混打，沈政男直呼「很訝異」。

沈政男認為，5、6月的本土疫情死亡率居高不下，其中一個因素便是「醫護的疫苗保護力不足」，他直言「如果沒有穿上夠好的盔甲，誰敢上戰場勇敢殺敵？」接著沈提到，已有文獻證明接種2劑AZ對Delta變異株的保護力頂多6成，反觀混打的保護力卻和接種2劑莫德納不相上下、可達近9成，沈反問「忍心讓打了2劑AZ的醫護人員去幫感染Delta的病人插管嗎？」

最後沈政男表示，Delta變異株不知何時會攻破台灣防線，所以應該盡快讓第一線醫護人員混打疫苗、取得最好的保護力。沈認為，應該等政府有餘力時，才開放民眾施打第一劑的莫德納，對於政府如今作法，沈大嘆「怎麼會為了追求第一劑覆蓋率，把醫護的充足保護力放在後頭」。

莫德納疫苗 醫護人員 混打 Delta變異株

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