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新北轟中央 疫苗處理過程只有能用「亂」字形容

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
劉和然表示，聽到中央說有1200多萬然表達意願真的快昏倒，表達又怎樣，一堆人根本打不到疫苗。圖／擷至廣播節目「震傳媒｜新聞不芹菜」
劉和然表示，聽到中央說有1200多萬然表達意願真的快昏倒，表達又怎樣，一堆人根本打不到疫苗。圖／擷至廣播節目「震傳媒｜新聞不芹菜」

疫情趨緩，但疫苗荒仍在，新北市副市長劉和然今日上黃光芹廣播節目專訪時表示，台灣疫苗問題用一個字形容就是「亂」，我們疫情比其他國家到今年5月才爆發，多了一年多準備，中央照理說應該要準備充足，但結果卻不是如此，中央還利用很多策略、數字、方法甚至是預約系統去掩蓋問題，自己聽了真的快昏倒。

劉和然指出，中央部會、疫情指揮中心之前不斷說台灣疫苗一定夠，但我們的疫苗覆蓋率真的很低，台灣有2350萬人，達到6成覆蓋率要1410萬劑，現在卻只有950萬劑，更別提還有第二劑要施打，數量顯然不足。

劉和然說，陳時中在7月31日終於承認疫苗不夠的問題，這句話非常重要，因為中央如果不承認，他們就要用很多策略、數字、方法去把疫苗問題搞得很亂，讓人民以為疫苗足夠，譬如剩餘量、施打率等，最重要的是中央還用了預約系統，不但要意願調查，還要簡訊、上網預約後去施打。

劉和然接著說，最好玩的是，中央近日公布有1200多萬人表達意願，自己聽了真的快昏倒，表達又怎樣，我們有400萬人單一選擇要施打莫德納，到現在1個人都沒打到，這真的把人民弄得很亂。

另外，中央在這次算疫苗數量也算錯，他們可能想要多打一點，結果開放太多，新北此波有27.5萬人要打，第一天開放幾乎就被約滿，還有7萬多人沒辦法預約到，這次從中南部，包括綠營的縣市首長都有反應，只能降載預約。

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