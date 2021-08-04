阿伯施打AZ問「能看瓶子嗎？」醫嘆：假消息到底多誇張

5月新冠疫情至今，本國已快速增加疫苗覆蓋率，但疫苗相關的假消息仍頻傳，包括打疫苗會基因突變成萬磁王、打右手以免心肌炎、接種疫苗會自閉等等。有醫師就分享，有阿伯接種疫苗要求看裝疫苗的瓶子，原來是因為他聽說了「AZ疫苗瓶子裝高端疫苗」的假消息，讓該醫師無奈「真想看看line群組的假消息到底多誇張」。

兒科醫師唐子涵2日在其臉書粉專發文，表示自己遇到了一個「特別的」個案，有名阿伯問診後先詢問了疫苗廠牌，又向醫師提出「可以看一下瓶子嗎？聽說會用AZ的瓶子裝高端的疫苗？」讓她非常傻眼，連忙秀出瓶子，說明這批AZ疫苗是從日本來的，指出瓶身上的日文，解釋「日本人很嚴謹的，不會發生這種事」。

這件事讓唐子涵驚覺「自己同溫層好厚」，因為自己家中的長輩不會傳這種假消息，「真的很想看看LINE群組的假消息到底有多誇張！」除了對於假消息感到無奈，唐子涵也提醒民眾，新的Delta病毒來勢洶洶，「傳染力像水痘一樣，一個人可以傳染給近10人，傳染期甚至可能長達18天」，呼籲國人千萬不能鬆懈。

網友紛紛留言，「看了長輩的line圈圈會氣死又笑死，千萬不要」、「昨天群組才有人在說，可以要求看瓶子」、「這種假訊息似乎只針對某個年紀的人發…」、「你身邊大概都是綠油油綠地，所以看不到假訊息滿天飛」、「會相信這種言論的人，疫苗應該要打在頭上，不是手臂」。

商品推薦