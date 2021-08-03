莫德納疫苗2劑間隔延長 陳時中：提高涵蓋率
國內莫德納疫苗數量有限，指揮中心宣布延長2劑間隔為10到12週，指揮官陳時中今天援引國際2劑莫德納疫苗間隔6至16週不等，皆以提高疫苗人口涵蓋率來安排。
中央流行疫情指揮中心統計，截至今天國內可供接種的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗為阿斯特捷利康（AZ）44.1萬劑、莫德納（Moderna）疫苗67.9萬劑。另有52.57萬劑AZ疫苗將完成檢驗封緘，將於明天配送各地，供預約民眾、國高中教師與補教業者接種。
媒體今天在疫情記者會上提問，莫德納疫苗仿單建議2劑接種間隔時間為4週，若疫苗間隔時間延長，是否影響疫苗保護力。
陳時中回應，莫德納疫苗美國規定2劑間隔6週，英國則間隔8到12週，澳洲間隔6週，加拿大則間隔16週，世界衛生組織（WHO）則建議間隔12週。
陳時中說，各國安排間隔時間有所不同 ，會考量疫苗供應上如何讓第1劑施打愈多、疫苗人口涵蓋愈高，以此做為安排。
英國金融時報（Financial Times）報導，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和莫德納公司已在與歐盟簽署的最新供貨合約中調漲各自的COVID-19疫苗價格。
陳時中表示，目前整體疫苗市場還是賣方市場，無論如何，排程或價格都是掌握在賣方手中，當然也有很多變化，他不知道上述訊息到底是怎樣，但已有合約在談。
此外，英國政府官方科學諮詢小組發表英國學者分析報告指稱，幾乎可以肯定會出現COVID-19「超級變異株」，讓目前使用的疫苗都無用武之地。
陳時中表示，醫界非常關心超級變異株議題，並非今天才提出。3年前WHO就提出人類十大威脅，當中包含「X病毒」，意指未知的新病毒或變異株，對人類健康很大威脅，沒想到2年後就有大規模病毒流行，這樣的情況到現在仍沒變。
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