BNT疫苗新進度 陳時中：下午簽核通過EUA

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟3個單位各捐500萬劑BNT疫苗，指揮中心指揮官陳時中透露，今天下午將簽核公文通過BNT疫苗的EUA，讓疫苗製造與輸台的排程較順利。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會專案採購各500萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗，最快9月底後可依序送抵台灣捐贈國人使用。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上，再度報告感謝鴻海集團創辦人郭台銘、台積電與慈濟，三方合作讓製造排程儘速完成。目前衛生福利部食品藥物管理署已完成緊急使用授權（EUA），他下午將會簽核通過。

陳時中解釋，無論是BNT德國原廠或者代理商，都希望台灣能夠有EUA輸入許可，如此一來疫苗製造排程會較順利。陳也透露，郭台銘對此事很急，非常積極處理。

因BNT疫苗是目前唯一臨床試驗證實，可供12歲以上青少年接種的COVID-19疫苗，媒體提問BNT疫苗輸台後可供12歲以上青少年接種、以及青少年將採造冊預約或個別預約。

陳時中回應，EUA通過是緊急授權可以輸入進口，至於疫苗輸入進口後該如何使用，會由專家會議根據國際資料與疫苗排程討論決定，前提是不違背科學證據使用。

陳時中說，無論未來BNT疫苗年齡開放到幾歲，依照過去針對學生族群規畫校園施打計畫，並不會要求個別預約，可能採整體批次上傳方式進入平台，以利後續追蹤規畫，計算起來比較快速方便準確。

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