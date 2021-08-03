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高端量產偷吃步？ 陳時中：重疊進行

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
高端疫苗緊急授權再度引發爭議，示意圖。（Photo by Asian Development Bank on Flickr under CC2.0）
高端疫苗緊急授權再度引發爭議，示意圖。（Photo by Asian Development Bank on Flickr under CC2.0）

外界質疑高端疫苗還沒緊急授權，就「偷吃步、先量產」，指揮中心指揮官陳時中回應解釋，這是緊急授權下求快的權宜之計，讓各階段「重疊進行」，先量產再檢驗，但每個階段都會逐一檢視，若不合格，仍會有不通過的風險。

此外，2 日新增 14 例的新冠肺炎確診案例，分別為12例本土及2例境外移入，且確診個案中無新增死亡。對於 8 月 9 日後是否會進一步放寬防疫措施，陳時中說，會由各主管機關針對團體反映的需求進行檢討與評估，但預期不會有太大的改變，維持二級警戒是必然的。

高端疫苗偷吃步？

對於外界質疑，高端疫苗還未通過緊急授權，就已經在進行量產，政府是否有放水之嫌？陳時中表示，在疫情期間，面對疫苗、新藥緊急授權等，衛福部都有輔導計畫，研發時的很多實驗會以「平行進行」、「重疊式」的方法去做。

陳時中進一步解釋，此種作法在第一階段進行到一定程度後，就會讓廠商同步進行第二階段的工作，同時在第一階段完整做完後進行檢驗（第二階段此時再同步進行中），若第一階段出問題，第二階段就會終止、等於白做，以此方式進行時，廠商需冒著不小的財務損失風險，因此不是所有廠商都願意。

若依照一般的檢驗方式，陳時中說，時間可能會拖延到兩、三個月，甚至半年的時間，屆時將失去緊急授權的意義；而指揮中心與廠商的合約中則是以「廠商先量產，失敗了材料費從訂金裡扣」的方式，減輕廠商負擔。

高端 26 萬封緘完成

至於高端疫苗目前的交貨狀況，陳時中表示，目前還無法掌握具體的量，但已有 26 萬劑完成封緘，接下來廠商還會繼續交貨，等到貨「一定的量」後，就會將疫苗放上接種平台，讓民眾施打，若願意接種高端疫苗的民眾登記超過 250 萬人，則會安排向高端進行疫苗加購。

桃園家庭群聚

至於 2 日桃園新增 5 例新冠肺炎確診、超越雙北同日新增確診數，陳時中解釋，桃園市 2 日新增的個案都是日前確診者的家庭接觸者，加上先前的個案，該群聚案共 6 例。

新增 12 例本土病例，其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為 10 例男性、2 例女性，年齡介於 10 多歲至 70 多歲，發病日介於 7 月 29 日至 7 月 31 日。個案分布以桃園市 5 例為最多，其次為新北市 3 例、臺北市 2 例、基隆市及高雄市各1例。

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