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莫德納第二劑隔十週 陳時中：恐拉更長

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
莫德納疫苗兩劑間隔恐再拉長。（指揮中心提供）
莫德納疫苗兩劑間隔恐再拉長。（指揮中心提供）

疫苗到貨情況不改善，首劑接種莫德納疫苗的民眾，有可能要等 12 週以上！指揮中心指揮官陳時中說，在疫苗到貨狀況不變的情形下，為了讓第一劑疫苗的涵蓋率再拉高，「不排除（兩劑間隔）拉得更長」，指揮中心也會繼續催促廠商供貨。

關於第二劑莫德納疫苗，陳時中說，目前是以兩劑間隔 10 至 12 週為目標，但因「目標是把第一劑疫苗的涵蓋率打得更高、更好」，也不排除會把時間拉得更長，正在搜集相關意見，專家也在研究中。

此外，陳時中指出，若莫德納疫苗的進貨狀況沒有改變，目前等待施打第二劑疫苗的第一至三類人員及孕婦將近 7 萬人，另有 65 歲以上的長者 7 萬人，其餘尚有 42 萬劑可以放在預約平台上供民眾接種。

另一方面，同樣存量告急的 AZ 疫苗部分，陳時中說，AZ 疫苗的兩劑間隔時間可以拉得更長，超過一定時間後的效果甚至會更好，會繼續督促廠商供貨，也不排除未來第二劑等混打的可能性。

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