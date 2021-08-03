議員即席調查是否支持國產疫苗 高市在場官員全數舉手
高雄市議員鍾易仲今早在議會質詢時即席調查在座官員是否支持國產疫苗，對國產疫苗有無信心？結果全部官員都舉手。不過議員李亞築「補刀」，官員們多數已打完二劑，大家口說支持國產，稍嫌諷刺。
國民黨籍議員鍾易仲今早在議會調查市府官員接種情形，詢問有多少施打AZ疫苗，多少人第一劑打莫德納？結果包括地政局長陳冠福等四位首長是打莫德納，其餘多打AZ。
陳冠福說明，第一劑施打時正巧身體不適，無法接種，輪到督導當接種站時可施打，正好打莫德納。鍾追問，第二劑願意打國產疫苗嗎？他回應，中央還沒開放混打，如果開放，願意打。另名也接種莫德納的女首長則回應，自己有醫師診斷證明，因此打莫德納。
鍾易仲接續問，對國產疫苗有信心的請舉手，包括市長陳其邁在內的市府官員，全部舉手，他用問：「會介紹家人去打國產疫苗的請舉手」，結果也全部舉手。
鍾易仲說，高雄市疫苗覆蓋率已逾30%，但仍有7成市民，約200多萬人連第1劑都還沒打到，像先前議員替1萬7千名鄰長爭取施打都打不到，其他一些教職人員及市場人員，接種的時間都比其他縣市慢，市長如何爭取更多疫苗讓市民都接種才重要，不是光標榜接種時可以聽音樂。，
陳其邁表示，預估到本周四，高雄市疫苗涵蓋率如可達到35%，高市府爭取疫苗的立場與議員一致，希望屆時疫苗到貨，望民眾不要挑疫苗。
議員李亞築說，市府不能因疫苗覆蓋率已打到30%就沾沾自喜，全市目前還有7成市民還沒打到，且現行施打分類很亂，政策每天在變化，很多人盼望接種遙遙無期，連AZ疫苗都快了，議員陳玫娟也表示，百業蕭條，很多人為求生計，連看電視的時間都沒有，根本不知道何時該預約登記，市府如何通知到每一個人？
陳其邁表示，高雄市是第一個按年齡種及第一個發通知的城市，接下來65歲以上打二劑的長輩，一定都會發通知。
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