累計逾96萬人願打高端疫苗 陳時中：供貨較穩定

據指揮中心最新統計，目前為止COVID-19疫苗預約平台，意願登記勾選高端疫苗累計已超過96萬人，指揮官陳時中表示，與國外疫苗相比，高端屬於國產疫苗供貨會比較穩定。

截至今天下午5時，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平台全國意願登記完成總人數為1209萬5819人，僅勾選AZ疫苗者共82萬648人，占比6.78%；獨鍾莫德納（Moderna）疫苗為410萬7580人，占比33.96%；只選擇高端疫苗者為16萬9005人，占比1.40%。

願意接種AZ疫苗或莫德納疫苗共620萬5784人，占比51.31%；同時選擇AZ疫苗或高端疫苗的人數共3萬2554人，占比0.27%；勾選莫德納疫苗及高端疫苗則有12萬5121人，占比1.03%；不論AZ、莫德納、高端3種疫苗都願意施打的人共63萬5127人，占比5.25%。

若將只願意打高端疫苗人數及多重選擇COVID-19疫苗中有勾選高端疫苗者加總，意願登記高端疫苗總計96萬1807人，其中此系統27日重啟後才登記意願者為56萬9394人。

民眾接種COVID-19疫苗踴躍，國內疫苗數量開始吃緊，指揮中心發言人莊人祥今天下午告訴中央社記者，全國AZ疫苗剩餘量約為54.8萬劑，另外還有60萬封緘檢驗中，沒有新一批疫苗到貨前，研擬第5輪以僅剩68.8萬劑莫德納疫苗維持接種。

國際疫苗到貨不穩，增加國產高端疫苗加入接種行列的迫切性。高端疫苗簽約500萬劑，另有500萬劑為開口合約，陳時中表示，考量高端疫苗需接種2劑才算完整接種，若高端疫苗登記意願人數超過250萬人就會加購，相信高端疫苗供貨較穩定，但指揮中心的態度就是檢驗封緘絕不含糊。

另外，針對另一國產的聯亞疫苗緊急授權（EUA）審查進度，陳時中說明，聯亞EUA正在補件中，已送驗19批疫苗到衛福部食藥署檢驗，未來一旦EUA通過，即可合法合理上市。

商品推薦