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COVID-19疫苗累計接種逾827萬人 涵蓋率33.56%

中央社 / 台北2日電
陳時中今天下午公布，截至目前，累計接種827萬213人次，接種人口涵蓋率33.56%。記者袁志豪／攝影
陳時中今天下午公布，截至目前，累計接種827萬213人次，接種人口涵蓋率33.56%。記者袁志豪／攝影

國內COVID-19疫苗接種速度加快，指揮中心指揮官陳時中今天下午公布，截至目前，累計接種827萬213人次，接種人口涵蓋率33.56%，劑次人口比35.21（劑/每百人）。

中央流行疫情指揮中心最新統計，7月31日至8月1日間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種15萬9994人次，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種15萬5556人次，第1劑接種15萬2355人次，第2劑接種3201人次；莫德納（Moderna）疫苗接種4438人次，第1劑接種2258人次，第2劑接種2180人次。

陳時中今天下午在記者會中表示，週末COVID-19疫苗接種數量較少，截至目前為止，累計接種827萬213人次，AZ疫苗接種526萬9165人次，莫德納疫苗接種300萬1048人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率33.56%，劑次人口比35.21（劑/每百人）。

指揮中心發言人莊人祥表示，7月30日到8月1日間新增4例AZ疫苗接種後發生死亡不良事件，年齡為59歲至80歲間，為接種疫苗後9日至35日間發生；同期間新增4例莫德納疫苗接種後發生死亡不良事件，年齡為37歲至91歲，為接種疫苗後2日至14日間發生。

針對今天公布接種莫德納疫苗後發生死亡不良事件的37歲個案，莊人祥解釋，這名個案今年7月中旬接種疫苗，施打6天後被發現在房間中昏迷、四肢僵硬，到院呼吸心跳停止，據了解，去年11月因車禍頭部損傷，曾進行雙側開顱手術，但沒有慢性病史，將進一步調查病歷。

目前累計543例，分別為254名女性、289名男性，疫苗接種後發生死亡不良事件，年齡為2個月至101歲間，其中370人為75歲以上長者，疫苗接種後當日至68日間發生，其中有464例為接種AZ疫苗，有79例為接種莫德納疫苗。

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