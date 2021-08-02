高端EUA未過先送驗 陳時中：否則得多等半年

26萬劑高端疫苗今天完成檢驗封緘，但回推日期，早在EUA通過前就送驗，引發質疑。指揮中心指揮官陳時中今天表示，若等EUA通過才量產送驗，恐怕得多等半年才有得用。

高端研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗於7月間通過緊急使用授權（EUA），首4批高端疫苗已完成檢驗並核發封緘證明書，共26萬5528劑疫苗正在進行封緘作業，今天傍晚預計放行，效期約6個月，何時開放民眾接種將等指揮中心宣布。

不過，回推日期，高端疫苗在還未通過EUA時就已開始量產，甚至提早送食藥署檢驗，且首4批完成檢驗的高端疫苗批號不連貫，也令外界質疑是否有部分批次遭退貨。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，蛋白質疫苗在檢驗上有很多要求，中間之所以有部分批號跳號，主要因成分略有差異、技術性資料不完整，要求補齊後再驗，未來若出現檢驗不合格的批次，會直接「踢掉」銷毀。

至於高端疫苗為何還未通過EUA就能量產、送驗，陳時中解釋，過去沒有疫情的狀況下，一支疫苗從研發、生產、臨床試驗都通過後，才能向藥政主管機關提出查驗登記並量產，經過檢驗封緘才得以上市使用。

如今因應緊急，各國都在科學的前提下，簡化行政流程，陳時中說，國內早在去年就籌組專案輔導團隊，協助藥廠申請疫苗、新藥相關文書工作，甚至進到廠內協助、省下文書往返時間。

另外，陳時中指出，由於疫苗每個流程的實驗都所費不貲，以往流程大多是A做完再做B，B做完再做C，避免錢花下去卻因其中一種失敗，導致3筆錢都打水漂。

陳時中說，因應疫情，政府直接給予補助款、訂金，要求A、B、C平行進行，或在A進行到2/3就開始做B，以加速進度，若失敗則由政府吸收損失，等同投資疫苗研發並幫忙分攤財務風險，促使廠商加速研發疫苗。

正因如此，政府也要求在EUA通過之前就先開始量產，陳時中說，若等到EUA通過才開始量產，等到實際有疫苗可用恐怕得再等半年，也就失去公衛緊急效益；萬一EUA沒過，政府則協助負擔材料費。

陳時中強調，「做蛋糕都可能失敗了」，更何況是疫苗這種高科技的產品，但即便在疫情之下，一支疫苗要使用在民眾身上，還是必須過兩關，一是取得EUA或查驗登記，二是通過食藥署檢驗封緘，缺一不可。

陳時中指出，目前食藥署已完成4批、約26萬劑高端疫苗檢驗封緘，未來若可用疫苗數達到約50萬至60萬劑，就會準備排入預約系統供民眾施打。

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