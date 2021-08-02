圍堵Delta追加第3劑？陳時中：先拚第1劑涵蓋率

全球COVID-19疫情延續，圍堵Delta病毒，疫苗接種進度快的國家正考慮施打第3劑追加劑。指揮中心指揮官陳時中今天表示，國內仍以提高第1劑涵蓋率為優先考量。

因應全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株疫情，以色列宣布8月開始對60歲以上民眾追加施打第3劑COVID-19疫苗，德國、英國也正在研議對高風險族群注射追加劑。

圍堵最早在印度發現的Delta變種病毒，各國已陸續規劃施打第3劑COVID-19疫苗，但國內已施打疫苗者多只接種第1劑，各界關注何時安排第3劑追加劑。陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中強調，國內須優先提高全民第1劑涵蓋率，待第1劑及第2劑疫苗涵蓋率打足，才會開始研議追加劑的必要性。

國內外專家都強調，現有COVID-19疫苗對Delta變種病毒效果將是阻擋次一波國際疫情關鍵。但今天公布的高端疫苗研發的COVID-19疫苗緊急使用授權（EUA）會議紀錄，會中多名專家質疑高端疫苗對Delta等變種病毒保護效果，建議後續追加第3劑試驗並研發改良型疫苗。

對此，陳時中表示，據國際間資料分析，現有COVID-19疫苗，無論是AZ、高端等疫苗對於最早在英國發現的Alpha變種病毒相當有效，但對變種病毒保護力似乎會變弱，發展次世代疫苗之餘，考量病毒不斷變化，無法僅仰賴疫苗解決疫情，邊境管制還是要落實。

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