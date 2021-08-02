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高端疫苗四批跳號 陳時中：其餘沒有不通過只是要補件

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
高端疫苗。圖／本報資料照
高端疫苗。圖／本報資料照

高端完成四批疫苗檢驗封緘，共26萬多劑。但批准的四個批號並未連續，指揮中心指揮官陳時中表示，有跳掉表示有些問題需要解決。但究竟有多少批疫苗送了未過？陳時中卻說，送來還沒有不通過的，只是成分上有些微差異需要補件；至於送了幾批，則是「沒有計算」。

陳時中表示，聯亞已送了19批疫苗，但「高端送了幾批我沒有算」。他說，高端量很少因此批次很多，用50L的製程製造每批都只有8萬多劑。

而我國和高端簽訂500萬劑預採購合約加上500萬劑開口合約，指揮中心是否有要求交貨期限？陳時中表示，因為要打兩劑，一旦能確定要打高端的民眾已經超過250萬人就會開始加購。

他說，高端接下來供貨應該會比較穩定，但是新的疫苗製程上相對需要檢驗較多，就算供貨穩定，檢驗封緘上的變數也是會比較大。

由於高端疫苗目前核准效期僅六個月，若太慢開放接種而打不完，是否會展延效期？陳時中則表示，目前已有92萬人登記莫德納，「應該不會展延」。

而食藥署今天也公布高端EUA審查的專家會議紀錄，當中有多位專家提到對變異株保護力下降。陳時中表示，每個專家在國際上都在關心變異株的防禦力是否變弱，因此大家都在發展次世代疫苗。

他再次強調，病毒會一直變化，變異株會讓既有疫苗保護力降低，因此邊境一定要守好。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠疫苗 高端疫苗 陳時中

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