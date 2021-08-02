高端封緘檢驗完成 非它不打16.7萬人、95萬人有意願

衛福部食藥署今公布，四批高端疫苗共26萬劑已完成封緘檢驗，將投入疫苗接種計畫。指揮中心今天公布，全國疫苗意願登記完成總人數，截自下午1時，總計有超過1200萬人登記，有意願接種高端的人約95萬人，非高端不打者約16.7萬人占比1.39%。

最新疫苗登記狀況顯示，單選AZ者有81萬人，占比6.75%；複選AZ、莫德納者有超過619萬人，占比51.39%；複選AZ、莫德納、高端的人有62.5萬人，占比5.19%；單選莫德納的人最高有超過409萬人，占比33.98%。

國產疫苗部分，複選AZ、高端的人有3萬2056人，暫比0.27%；複選莫德納、高端有12.3萬人，占比1.03%，非高端不打者約有16.7萬人，占比1.39%，另意願登記高端疫苗總計約95萬人。

指揮官陳時中說，這兩天有新增15.9萬人接種，達到33.56%涵蓋率、35.21%劑次人口比。 中央流行疫情指揮中心8月2日14時記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、 副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長 羅一鈞 。記者楊雅棠／攝影

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