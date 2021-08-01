解決長輩數位落差 鄭文燦：籲採預約主動通知雙軌制
中央疫苗預約平台引爆長輩「數位落差」爭議，桃園市長鄭文燦今天下午強調，民眾預約制、主動通知制都有優點，要想辦法融合兩者優點，65歲以上長者，桃園過去採取分年齡、分里別，讓民眾直接在指定時間、地點接種，時間分流精準，預約系統採用團體造冊後預約或意願登記幫助長者，兩者融合難度不高，他希望中央能支持。
鄭文燦說，桃園過去採精準分流、友善服務政策，針對65歲以上長者，分齡、分里造冊通知，讓長者依時間、地點直接前往指定接種站施打，這一套利用民政發送疫苗通知單施打方式，桃園在65歲以上、75歲以上，都是六都疫苗接種率第一名，有很多優點。
他將與中央指揮中心協調至少能夠用團體團體造冊預約方式處理，與目前預約制度融合沒有問題，讓長者不必擔心，市府各區公所、地政及戶政事務所、衛生所、地稅局、農會、漁會、水利工作站及文化局、社會局各社福窗口，也提供專門櫃台專人幫助長者做上網預約服務，民眾不了解1922系統操作，都可到專門櫃台窗口尋求服務，減少長者數位落差。
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