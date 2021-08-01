快訊

東奧體操／完美落地！李智凱鞍馬摘銀 台灣體操第一人

呼籲中央面對疫苗荒問題 新北：第二劑接種有時效性

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
副市長劉和然表示，中央承認問題的好處就是能夠好好面對問題，建議從健保系統調出資料，讓高風險長者、孕婦能在時間內施打疫苗。圖／新北市新聞局提供
副市長劉和然表示，中央承認問題的好處就是能夠好好面對問題，建議從健保系統調出資料，讓高風險長者、孕婦能在時間內施打疫苗。圖／新北市新聞局提供

有民眾抱怨第二劑疫苗預約遭取消，憂心最後可能會打不到疫苗，引發討論。新北市副市長劉和然表示，衛福部長陳時中昨坦言目前確實疫苗不足，承認的好處就是能趕快務實面對問題，尤其疫苗有時效性，建議確認疫苗存量及未來進貨量，針對孕婦、高風險長者做妥善安排。

劉和然指出，很多人第二劑疫苗被取消，都擔心自己沒機會打到疫苗，加上第二劑接種時間有時效性及最佳效益問題，民眾施打第一劑疫苗後，會有施打第二劑疫苗的最佳時間點，許多長者都已經等不及了。

劉和然表示，陳時中已經承認疫苗就是不足，中央承認這件事的好處就是能務實面對現階段的問題，像是中央健保系統其實都有資料，能夠知道1到10類哪些人是高風險族群，他們什麼時候施打第一劑疫苗，在確認疫苗存量及未來進貨量時，讓孕婦還有高風險長者們能盡快施打疫苗，中央只要做好規畫，地方一定全力配合。

新冠疫苗 劉和然 陳時中

相關新聞

為何搶疫苗殘劑要跟柯文哲冷戰好幾天 陳佩琪解答了

台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前自爆，因打殘劑與柯文哲冷戰好幾天，陳佩琪今天再寫臉書，再爆她為何因殘劑不和柯文哲說話，原來是...

AZ疫苗吃緊 指揮中心：第5輪擬主要施打莫德納

COVID-19疫苗吃緊，國內現有的117萬劑AZ疫苗最快第4輪就要見底，接下來第5輪指揮中心規劃以莫德納疫苗為主，且多...

【重磅快評】疫苗預約平台成了阿中「垃圾時間」的道具

中央力推疫苗預約平台，意外引爆長輩「數位落差」的議題，各縣市紛紛設法解套，要替長輩造冊打疫苗。但指揮中心指揮官陳時中表示...

呼籲中央面對疫苗荒問題 新北：第二劑接種有時效性

有民眾抱怨第二劑疫苗預約遭取消，憂心最後可能會打不到疫苗，引發討論。新北市副市長劉和然表示，衛福部長陳時中昨坦言目前確實...

里長帶里民打疫苗惹議 新北：是協助中央解決數位落差

新北市日前爆出有里長帶里民到醫院施打疫苗，引發爭議。新北市長侯友宜表示，新北在打疫苗是採取預約、民政系統雙軌並行，會讓6...

長者第二劑疫苗採雙軌制！不會上網預約的民眾也有里長協助

長者接種第二劑疫苗的預約方式引發討論，新北市長侯友宜表示，新北會採用雙軌制，以解決長者、偏鄉或弱勢的數位落差問題，尤其新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。