呼籲中央面對疫苗荒問題 新北：第二劑接種有時效性

有民眾抱怨第二劑疫苗預約遭取消，憂心最後可能會打不到疫苗，引發討論。新北市副市長劉和然表示，衛福部長陳時中昨坦言目前確實疫苗不足，承認的好處就是能趕快務實面對問題，尤其疫苗有時效性，建議確認疫苗存量及未來進貨量，針對孕婦、高風險長者做妥善安排。

劉和然指出，很多人第二劑疫苗被取消，都擔心自己沒機會打到疫苗，加上第二劑接種時間有時效性及最佳效益問題，民眾施打第一劑疫苗後，會有施打第二劑疫苗的最佳時間點，許多長者都已經等不及了。

劉和然表示，陳時中已經承認疫苗就是不足，中央承認這件事的好處就是能務實面對現階段的問題，像是中央健保系統其實都有資料，能夠知道1到10類哪些人是高風險族群，他們什麼時候施打第一劑疫苗，在確認疫苗存量及未來進貨量時，讓孕婦還有高風險長者們能盡快施打疫苗，中央只要做好規畫，地方一定全力配合。

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