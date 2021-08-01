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AZ疫苗吃緊 指揮中心：第5輪擬主要施打莫德納

中央社 / 台北1日電
COVID-19疫苗吃緊，國內現有的117萬劑AZ疫苗最快第4輪就要見底，接下來第5輪指揮中心規劃以莫德納疫苗為主，且多作為第2劑。圖／中央社資料照
COVID-19疫苗吃緊，國內現有的117萬劑AZ疫苗最快第4輪就要見底，接下來第5輪指揮中心規劃以莫德納疫苗為主，且多作為第2劑。圖／中央社資料照

COVID-19疫苗吃緊，國內現有的117萬劑AZ疫苗最快第4輪就要見底，接下來第5輪指揮中心規劃以莫德納疫苗為主，且多作為第2劑，若近期有新一批疫苗抵台，將再做調整。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗供貨吃緊，根據中央流行疫情指揮中心最新統計，國內莫德納疫苗僅剩68.9萬劑，阿斯特捷利康（AZ）疫苗則剩57.5萬劑，加上仍在檢驗封緘的AZ疫苗共有約117萬劑。

指揮中心發言人莊人祥今天表示，57.5萬劑AZ疫苗預計還夠用到8月3日，等到自購的58.2萬劑AZ疫苗、立陶宛贈送的2萬劑AZ疫苗完成檢驗放行後，將儘速撥發至縣市供民眾施打，以此推估，第4輪預約登記的民眾都能順利打到疫苗。

不過，在第4輪過後，AZ疫苗存量已幾乎見底，在沒有新一批的疫苗到貨之前，第5輪預計將以莫德納疫苗為主。

指揮中心指揮官陳時中指出，扣除已撥發至地方的莫德納疫苗，中央手上仍有約56萬劑莫德納疫苗，多數將作為第2劑施打，但仍會有部分提供第1劑接種的民眾使用，希望最近能有新的疫苗抵台，才能提供較多疫苗給民眾使用。

陳時中也提醒，符合第2劑莫德納疫苗接種資格的第1到3類對象及孕婦，務必在3日中午12時之前上預約平台登記，只要登記了，基本上都打得到。

莊人祥也表示，目前疫苗確實較吃緊，若8月4日前又有新一批的疫苗抵台，會再根據疫苗到貨廠牌、數量，調整第5輪開放的疫苗規劃。

除了AZ、莫德納疫苗，外界也關心第5輪是否開放施打高端疫苗。陳時中指出，未來若高端疫苗有一定產量就會開放，並不是要累計到很大一批量才開打；但至少要確保產量確定，才會配合預約平台開放民眾登記預約。

新冠疫苗 莫德納疫苗 陳時中 莊人祥

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