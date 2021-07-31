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疫苗雙軌制不被中央採納 張麗善：數位落差+民意落差
針對中央還是堅持民眾必須至疫苗平台登記第2劑，未考慮長者可能面臨的困難，雲林縣長張麗善表示，這已經不光是「數位落差」的問題，而是更嚴重的「民意落差」，令人遺憾。
張麗善強調，雲林縣政府本於防疫與服務的目標，將採取務實可行的方法，也就是開放長者「線上平台預約」和「地方造冊施打」雙軌並行；且為了避免鬧雙包，雲林縣將依照年齡層劃分，65歲以上將同樣依據民政體系「地方造冊施打」，讓長輩安心施打第2劑，這個方式已證明在施打第1劑時非常順暢；至於65歲以下則採網路預約登記，雲林縣疫苗預約服務隊會啟動協助網路預約。
張麗善呼籲，目前已有多個縣市表態，包括民進黨執政的縣市，都認為中央的做法並不洽當，希望陳時中部長能夠多聽聽地方政府在第1線防疫的建言與需求，隨時應變，才能讓防疫的效果更加顯著。
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