新北疫苗不足有內幕？ 張博揚診所：自私的人只想到自己

新北市近來因為疫苗不夠，將在8月1日到8月4日間停止施打疫苗，不過與此同時有市議員踢爆，三重聯醫及板橋中英醫院免預約排隊就可打疫苗，引發各界熱議。

先前批評中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「賴帳」的板橋張博揚小兒科診所，也在臉書更新動態抱怨，分析為何民眾無法在他們門診預約施打，以及新北市為何要在8月1日到8月4日暫停施打疫苗。

張博揚小兒科診所指出，因為新北讓里長拉50歲以上的民眾直接去接種站打疫苗，也不管那些人有沒有預約，才會導致配發的疫苗不足，而那些原本預約的民眾不來，又造成空額殘劑，診所這時候就必須狂打電話找人遞補。

張博揚小兒科診所批評，那些被里長帶去打疫苗的民眾，有沒有想到要跟已經預約的診所說一聲？「沒有，因為你只想到你自己」，只因為想早個幾小時打到疫苗，卻連一通電話都省了。文末並批評，今天會有這樣的結果，都是因為新北市府、里長以及那些自私的人，並在留言處說，其它縣市也是因此疫苗不足而減半供應。

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