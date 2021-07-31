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基隆長者第2劑疫苗施打 林右昌：採預約造冊雙軌

中央社 / 基隆31日電

COVID-19疫苗持續接種，部分縣市希望比照第1劑為長者造冊施打第2劑。基隆市長林右昌今天說，不管中央如何決定，基隆市都會採預約服務與造冊的雙軌制，這是最順暢方式。

林右昌今天前往體育館視察疫苗接種作業後表示，基隆市政府推動疫苗「全都罩」計畫，已針對保母、公私立幼兒園、小學、國中到高中的教職員，全都安排施打疫苗，並提供保母、公私立幼兒園快篩，讓大家可以早日復課、復園，讓0歲到18歲的孩子都獲保障。

有關近來民眾關切65歲以上市民長者第2劑疫苗施打作業議題。林右昌重申，不管中央最後決定為何，基隆市府仍會協助長者預約、登記造冊的雙軌制，之後再集中施打，這樣不只讓地方政府的作業順暢，更可以減輕長輩及家屬負擔。

新冠疫苗 林右昌

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