立陶宛贈台2萬劑AZ疫苗 最快8月7日檢驗封緘完畢

•羽球「世界球后」我國好手戴資穎，在奧運羽球女單4強賽迎戰印度強將辛德胡（P. V. Sindhu），這場也是戴資穎的復仇之戰，上屆她在里約奧運16強賽，被辛德胡打敗止步，今晚以21：18、21：12拿下金牌戰門票，勇闖東奧女單頒獎台，將中華羽球隊紀錄繼續推進。

2021-07-31 19:50