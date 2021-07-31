立陶宛贈台2萬劑AZ疫苗 最快8月7日檢驗封緘完畢
立陶宛政府捐贈2萬劑AZ疫苗，今天上午抵台。衛福部食藥署今天表示，已完成冷鏈查核與樣品抽取，最快將於8月7日完成檢驗封緘，供民眾施打。
立陶宛政府日前宣布捐贈台灣2萬劑阿斯特捷利康（AZ）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，今天上午10時33分運抵桃園國際機場。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中特地致謝立陶宛，同時表示完成檢驗封緘後，將依照疫苗接種計畫提供民眾使用。
衛生福利部食品藥物管理署表示，立陶宛捐贈2萬劑AZ疫苗今天上午自歐洲空運抵台入庫，效期至今年10月31日，中午已完成冷鏈查核與600劑樣品抽取，並現地封存疫苗。
食藥署指出，樣品攜回食藥署實驗室，將進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗。
食藥署長吳秀梅說，相關檢驗與審查最快將於7天後完成，若皆合格，最快於8月7日核發封緘證明書，後續共1萬9400劑封緘後放行，交由衛福部疾病管制署進行後續疫苗接種作業。
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