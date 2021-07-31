快訊

羽球文字直播／戴資穎拚上屆銀牌辛德胡復仇戰 要搶決賽門票

戴資穎迎4強戰 戴父：五五波、女兒會全力以赴

台南推疫苗護照？黃偉哲：只是研議非已定案政策

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示，台南疫苗護照只是研議，非定案政策，圖／擷取台南市政府防疫記者會畫面
台南市長黃偉哲表示，台南疫苗護照只是研議，非定案政策，圖／擷取台南市政府防疫記者會畫面

台南市長黃偉哲昨天在市議會答詢時表示，將研議推動「台南市疫苗護照」，讓已接種疫苗的民眾不必梅花座，在疫情期間能更便利的生活，但衛福部長陳時中認為，對沒打疫苗的人做限制，會有人權上的問題。黃偉哲今天強調，只是研議，並非已定案的政策，若疫情解封也就沒有疫苗護照的問題。

黃偉哲說，疫苗護照唯有在疫苗覆蓋率很高的情況下才有辦法實施，當初疫苗護照研議是針對出國，但是國跟國之間都還在研議中，歐盟區域是試點實施，國內還沒有，疫苗覆蓋率比我們高的國家像法國，推疫苗護照時國內都有反彈。

黃偉哲表示，台灣推動疫苗護照技術上應該沒問題，比較大的是政治問題，已施打過跟沒施打過會被認為是兩個族群，施打過的人比較方便，未打的是次等，所以在時機未成熟前不容易推動。

黃偉哲說，市府研考會有跟科技大廠研究疫苗護照技術問題，但沒說要推動的時程，畢竟疫苗覆蓋率現在僅30%，疫苗覆蓋率更高的國家、地區都還沒有推動，所以時機還未到。但將來若有疫苗護照，是否能讓持有者使用公共設施或在餐廳時比較便利，都是還在討論中的議題，並非已定案的政策。

他進一步說，疫苗護照技術上沒什麼問題，應該有較領先的研究，但在推動上沒有說台南唯一推動，因為這是高度政治敏感問題，會將市民區分成有打、沒打的，沒打的有很多限制，有打的可以通行無阻。不過，等到較適當時機，想打的都打過了，到時應該降級解封就可以了，也不必推動疫苗護照。

新冠疫苗 黃偉哲

延伸閱讀

疫苗護照 黃偉哲：研議討論未定案

南市疫苗覆蓋率30.5% 黃偉哲：國外教訓 口罩不能脫

第5輪可開打高端？ 陳時中：穩定供貨才開放

台南消防局獲贈7組救護車隔離艙 感謝公益平台與捐贈者

相關新聞

北市疫苗需求 蔡炳坤：65歲以上打第二劑約37萬人

台北市長者將接種第二劑疫苗，台北市副市長蔡炳坤下午在防疫記者會中提出疫苗需求量，北市65歲以上打第二劑AZ或莫德納的人數...

台南推疫苗護照？黃偉哲：只是研議非已定案政策

台南市長黃偉哲昨天在市議會答詢時表示，將研議推動「台南市疫苗護照」，讓已接種疫苗的民眾不必梅花座，在疫情期間能更便利的生...

部分縣市逆時中為長者造冊 葉彥伯：預約平台有優點

長者上網預約疫苗面臨「數位落差」問題，基隆主張雙軌制，會為長輩造冊施打，彰化縣也發現城鄉差距造成長者打疫苗受到限制，早已...

竹縣假日仍加派人力幫民眾意願登記 長者第2劑8月開打

新竹縣昨天開始疫苗第4輪接種，第1天預約成功的5109人當中，就有近5000人報到、完成接種，報到率達到99.7%；上午...

全台累計808萬人次接種疫苗 涵蓋率突破32%

據統計，國內COVID-19疫苗累計808萬人次接種、涵蓋率約32.82%。指揮中心指揮官陳時中今天表示，疫苗雖吃緊，但...

南市疫苗覆蓋率30.5% 黃偉哲：國外教訓 口罩不能脫

台南今天無新增本土確診病例，南市衛生局表示，自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市共接種57萬314劑次，疫苗劑次涵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。