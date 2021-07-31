台南推疫苗護照？黃偉哲：只是研議非已定案政策

台南市長黃偉哲昨天在市議會答詢時表示，將研議推動「台南市疫苗護照」，讓已接種疫苗的民眾不必梅花座，在疫情期間能更便利的生活，但衛福部長陳時中認為，對沒打疫苗的人做限制，會有人權上的問題。黃偉哲今天強調，只是研議，並非已定案的政策，若疫情解封也就沒有疫苗護照的問題。

黃偉哲說，疫苗護照唯有在疫苗覆蓋率很高的情況下才有辦法實施，當初疫苗護照研議是針對出國，但是國跟國之間都還在研議中，歐盟區域是試點實施，國內還沒有，疫苗覆蓋率比我們高的國家像法國，推疫苗護照時國內都有反彈。

黃偉哲表示，台灣推動疫苗護照技術上應該沒問題，比較大的是政治問題，已施打過跟沒施打過會被認為是兩個族群，施打過的人比較方便，未打的是次等，所以在時機未成熟前不容易推動。

黃偉哲說，市府研考會有跟科技大廠研究疫苗護照技術問題，但沒說要推動的時程，畢竟疫苗覆蓋率現在僅30%，疫苗覆蓋率更高的國家、地區都還沒有推動，所以時機還未到。但將來若有疫苗護照，是否能讓持有者使用公共設施或在餐廳時比較便利，都是還在討論中的議題，並非已定案的政策。

他進一步說，疫苗護照技術上沒什麼問題，應該有較領先的研究，但在推動上沒有說台南唯一推動，因為這是高度政治敏感問題，會將市民區分成有打、沒打的，沒打的有很多限制，有打的可以通行無阻。不過，等到較適當時機，想打的都打過了，到時應該降級解封就可以了，也不必推動疫苗護照。

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