全台累計808萬人次接種疫苗 涵蓋率突破32%

據統計，國內COVID-19疫苗累計808萬人次接種、涵蓋率約32.82%。指揮中心指揮官陳時中今天表示，疫苗雖吃緊，但第4輪的103萬人都能打到，現有疫苗都會盡量使用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種持續展開，根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天全國共有23萬9877人次接種疫苗，累計接種808萬8871人次，接種人口涵蓋率約32.82%、劑次人口比約34.44%（劑/每百人）。

由於國際間部分廠牌疫苗供貨延遲，國內疫苗供貨吃緊，第5輪恐面臨疫苗不夠用窘境，外界好奇是否影響開打時程。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，國內疫苗數量確實比較少，但第4輪的103萬人在期限內都能打得到，未來有多少疫苗也會盡量使用，避免因時間因素影響施打效率。

外媒報導，莫德納（Moderna）疫苗供貨恐延遲2週到4週。對此，陳時中說，這是全世界疫苗供貨的問題，台灣確實可能受影響，目前各大廠的疫苗也都是檢驗完成就往外送，都沒有庫存現貨。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）25日同意AZ的COVID-19疫苗可混打mRNA疫苗，但上路時程仍未定，醫界頻頻疾呼要求開放。

對此，陳時中表示，「現在不是混打不混打問題，而是疫苗量問題」。

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