降級後首周末！ 立陶宛贈2萬劑AZ疫苗 指揮中心下午2時說明

國內疫苗短缺，受立陶宛政府再捐2萬劑AZ疫苗，預計將於今日上午抵達桃園機場。此外疫苗登記平台引發長輩焦慮，指揮官陳時中也將於下午2時說明，與行政院共同討論「發通知單」及「疫苗平台」雙軌併行等可能性。

本周迎來國內降為二級之後的首次周末，今日也將持續關注嘉義縣市傳出家庭工廠共有11人群聚感染事件，該案經指揮中心研判傳染已持續一段時間，源頭及指標個案均有北部旅遊史，已經採驗78人，51人列為居家隔離、21人為自我健康管理及監測。

陳時中表示，此非屬於跨縣市之間的疫情，但考慮人流變多，民眾周末外出應保持勤洗手、戴口罩、保持社交距離等。目前交通警政單位，對於景點做人流跟停車場管制還有入口整體人員管制。

今日下午指揮中心也將於記者會後與行政院進行開會討論，內容包含針對疫苗登記平台檢討，是否能直接透過平台，批次上傳長者造冊資料，由政府代為「意願登記」及「預約接種」，長輩無須因此自行上網登記或施打，以及沿用「平台施打」及「通知單」等雙軌方式進行，最快下午有初步討論結果。

對於立陶宛政府再捐2萬劑AZ疫苗，陳時中也表達最深謝意，抵台後續及疫苗配送等相關時間確定後，會再跟民眾宣布。但對於國際莫德納供貨延遲，想打莫德納的民眾仍遙遙無期，指揮中心鬆口會針對手頭上的疫苗進行釋出，但仍需保留第二劑給已施打民眾。

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