疫苗意願登記超過80萬人願打高端 一天增逾8萬人

據指揮中心最新統計，截至今天下午5時，全國有超過1025萬人登記疫苗接種意願，共80.8萬人願接種高端疫苗，比昨天下午約72萬多出約8萬，其中有14.5萬人非高端不打。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台開放民眾登記接種意願，截至今天下午5時，已有超過1025萬人登記接種意願。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，1025萬多人當中，獨鍾AZ疫苗者有59.2萬人、約5.78%，獨鍾莫德納疫苗者有398.3萬多人、約38.84%，獨鍾高端疫苗者有14.5萬多人、約1.42%。

同時選擇AZ、莫德納疫苗者共487.1萬多人、約47.5%，同時選擇AZ、莫德納、高端疫苗者共52.9萬多人、約5.16%，同時選擇AZ、高端疫苗者約2.6萬多人、約0.25%，同時選擇莫德納、高端疫苗者約10.7萬多人、約1.05%。

據統計，全國有80.8萬人願接種高端疫苗，比昨天下午5時約72萬多出約8萬人。

第4輪預約COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗開始施打，但有醫院反應前一晚才收到施打名單，也有民眾到了接種現場才發現沒疫苗可打。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，這種狀況應該不是常態，中央主要根據疫苗預約、回報相關數目作為疫苗配發依據，發得太緊、地方會覺得施打規劃不易，發得太鬆又可能導致施打順序不按計畫進行，另外也有時間差的問題，中央、地方各有各的困難，希望大家多體諒。

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