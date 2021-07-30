全台累計782萬人次接種疫苗 涵蓋率突破31%

據疫情指揮中心最新統計，昨天全台共有20萬5500人次接種COVID-19疫苗，國內疫苗累計接種782萬人次，接種人口涵蓋率31.86%，劑次人口比33.32（劑/每百人）。

中央流行疫情指揮中心今天下午在疫情記者會中公布最新統計數據，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種不良反應方面，昨天共新增173件不良事件通報，其中101件非嚴重不良事件、66件其他疑似嚴重不良事件、6例死亡。

其他疑似嚴重不良事件中，有39例接種AZ疫苗，年齡介於19歲至86歲，為接種疫苗後當天至35天間發生；另有27例接種莫德納疫苗，年齡為20歲至82歲間，為接種疫苗後當日至18日間發生。

死亡事件方面，昨天共新增3例接種AZ疫苗後的死亡事件，年齡為44歲至81歲間，為接種疫苗後21天至57天間發生；另有3例莫德納疫苗接種後死亡事件，年齡為51歲至88歲間，為接種疫苗後8天至15天間發生。

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