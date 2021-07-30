台南擬推疫苗護照 陳時中：只限制未打者恐違人權

台南擬開放打完疫苗的民眾內用免梅花座。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，只限制沒打疫苗者恐有違反人權疑慮，兩週內會邀專家討論打過疫苗是否給予優惠或通行許可。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種速度加快，台南市長黃偉哲研擬推動「台南市疫苗護照」，表示有機會讓接種完疫苗的民眾內用不必梅花座。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，接種疫苗後確實會有一定程度的保護，但若只要求沒打疫苗者遵守防疫規定，在人權上恐有問題。

陳時中說，至於打過疫苗者給予優惠是否有必要性，例如實施優惠或通行許可，預計兩週內會邀集人權、疫苗、防疫專家等一起進行廣泛討論，看看怎麼做比較符合社會需要。

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